Nuh News: जमीनी विवाद को लेकर घर में घुसकर किया हमला, दो महिला सहित तीन लोग गंभीर रूप से घायल

गांव सेवका में दो मरला जमीन पर कब्जे को लेकर एक परिवार के लोगों ने दूसरे परिवार के लोगों को घर में घुसकर पीटा। बचाने के लिए आई दो महिलाओं को आरोपितों ने घसीटकर लाठी से पीटा। वहीं घर के मुखिया पर कुल्हाड़ी से कई वार किए। तीनों को गंभीर हालत में मांडीखेड़ा स्थित जिला नागरिक अस्पताल में भर्ती किया गया है।

Nuh News: जमीनी विवाद को लेकर घर में घुसकर किया हमला

