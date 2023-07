नूंह के सभी स्कूल सोमवार को रहेंगे बंद, तेज बारिश की संभावना के मद्देनजर उपायुक्त ने दिए निर्देश

Nuh News उपायुक्त ने कहा कई इलाकों में जलभराव पेड़ गिरने और नागरिक सुविधाओं में बाधा आने की मिली है। मौसम विभाग द्वारा पूर्वानुमान के तहत सोमवार को भी जिला में तेज वर्षा हो सकती है। ऐसे में स्कूल शिक्षा निदेशालय द्वारा नूंह में भारी वर्षा के मद्देनजर मौजूदा स्थिति का आकलन करने और छात्रों की सुरक्षा के लिए आवश्यक उपाय करने के निर्देश दिये गए हैं।

Nuh News: नूंह के सभी स्कूल सोमवार को बंद रहेंगे।

जागरण संवाददाता, नूंह: रविवार की तरह सोमवार को भी तेज वर्षा होने की संभावना को देखते हुए जिलाधीश प्रशांत पवार ने जिले के सभी सरकारी तथा प्राइवेट स्कूल बंद रखने के निर्देश दिए है। तेज बारिश की है संभावना रविवार देर शाम जारी आदेश में उपायुक्त ने कहा कई इलाकों में जलभराव, पेड़ गिरने और नागरिक सुविधाओं में बाधा आने की मिली है। मौसम विभाग द्वारा पूर्वानुमान के तहत सोमवार को भी जिला में तेज वर्षा हो सकती है। ऐसे में स्कूल शिक्षा, निदेशालय द्वारा नूंह में भारी वर्षा के मद्देनजर मौजूदा स्थिति का आकलन करने और छात्रों की सुरक्षा के लिए आवश्यक उपाय करने के निर्देश दिये गए हैं। गैरजरूरी रूप से बाहर निकलने से बचे लोग जिलाधीश प्रशांत पंवार ने उपरोक्त निर्देशों की अनुपालना में व्यापक जनहित में और छात्रों की सुरक्षा के लिए, नूंह जिला के सभी सरकारी और निजी स्कूलों (प्ले स्कूल आदि सहित) को बंद रखने का आदेश दिए हैं। लोगों को भी सलाह दी गई है कि सोमवार को गैर जरूरी रूप से यात्रा पर बाहर नहीं निकलें।

Edited By: Mohammad Sameer