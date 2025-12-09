Language
    मेवात में साइबर ठगी के आरोपी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला, पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल

    By Mohd Haroon Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 05:14 PM (IST)

    मेवात के अमीनाबाद गांव में साइबर ठगी के आरोपित को पकड़ने गई सीआईए टीम पर ग्रामीणों ने पथराव किया, जिसमें तीन-चार पुलिस कर्मचारी घायल हो गए। ग्रामीणों न ...और पढ़ें

    संवाद सहयोगी, पुन्हाना (मेवात)। मेवात में साइबर ठगी के आरोपी को पकड़ने गई सीआईए टीम पर अमीनाबाद गांव में ग्रामीणों ने पथराव कर दिया। पथराव में तीन से चार पुलिस कर्मचारियों को चोंटे आई है जिन्हें सरकारी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। पथराव के दौरान ग्रामीणों ने आरोपित को भी पुलिस से छुडा लिया। पथराव के दौरान पुलिस कर्मचारियों ने भाग कर अपनी जान बचाई।

    प्राप्त जानकारी के अनुसार, सोमवार को करीब तीन बजे पुन्हाना सीआईए की टीम लोकेशन के आधार पर साइबर ठगी के आरोपित को पकडने के लिए अमीनाबाद गांव में पंहुची। इस दौरान पुलिस टीम ने रियाज पुत्र रफीक आरोपित को पकड लिया।

    बताया जा रहा है कि जैसे की पुलिस कर्मचारी आरोपी को पकड़ कर अपने साथ ले जाने लगे तो ग्रामीणों ने इसका विरोध किया और पुलिस पर पथराव कर दिया। पथराव के दौरान तीन से चार पुलिस कर्मचारियों को चोंटे आई और एक ग्रामीण को भी चोट आई है। फिलहाल पुलिस मामले को लेकर कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। इस बारे में डीएसपी पुन्हाना जितेन्द्र राणा से बात की तो उन्होंने बताया कि इस मामले में बिछोर थाना पुलिस कार्रवाई कर रही है।