    मेवात: सरकारी स्कूल ने निजी स्कूलों को पछाड़ा, मामलिका विद्यालय की अनूठी पहल

    By Mohd Haroon Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 11:50 AM (IST)

    जिले का राजकीय माध्यमिक विद्यालय, मामलिका, निजी स्कूलों को भी मात दे रहा है। यहां स्मार्ट क्लासरूम, साइंस लैब, और डिजिटल बोर्ड जैसी आधुनिक सुविधाएं हैं। स्कूल में बच्चों के लिए पीने का साफ़ पानी और विशेष टॉयलेट की सुविधा भी है। हेडमास्टर सोहराब खान ने बताया कि ग्राम पंचायत और समुदाय के सहयोग से स्कूल का विकास हुआ है।

    मामलीका स्कूल की बिल्डिंग। जागरण

    जहीर खान, पिनगवां। जिले में सरकारी स्कूलों के एजुकेशन सिस्टम, सुविधाओं और बिल्डिंग्स पर सवाल उठते रहे हैं, लेकिन सरकारी सेकेंडरी स्कूल, ममलिका, प्राइवेट स्कूलों से बेहतर परफॉर्म कर रहा है। इसमें सरकारी स्कूलों में मिलने वाली लगभग सभी सुविधाएँ हैं। स्कूल में स्मार्ट क्लासरूम, एक साइंस लैब, मॉडर्न डिजिटल बोर्ड, देशभक्ति की किताबें, मिनरल-फ़िल्टर्ड पीने का पानी और हाथ धोने के नल हैं।

    स्टूडेंट्स के लिए टॉयलेट में कई सुविधाएँ हैं, जिसमें दिव्यांग बच्चों के लिए इंग्लिश बोलने वाली सीटें भी शामिल हैं। टीचर बच्चों को कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाते हैं, और स्कूल कैंपस में पार्क जैसी दूसरी सुविधाएँ प्राइवेट स्कूलों के बराबर हैं। इसके अलावा, दीवारों पर बनी आकर्षक पेंटिंग्स एक बड़ा आकर्षण हैं। दीवार पर लिखी बातें साफ़-सफ़ाई और सीखने को बढ़ावा देती हैं। स्कूल के आंगन में बना पार्क भी स्कूल की सुंदरता बढ़ाता है। स्कूल के ग्राउंड में लगभग 50 पेड़ भी लगे हैं।

    ममलिका गांव के सरकारी सेकेंडरी स्कूल में बाल वाटिका से लेकर मिडिल स्कूल तक लगभग 500 बच्चे पढ़ते हैं। उन्हें पढ़ाने के लिए दस टीचर हैं, हालाँकि स्कूल में 24 मंज़ूर पद हैं। इसके बावजूद, स्कूल में पढ़ाई का माहौल और सुविधाएँ दूसरे स्कूलों से बेहतर हैं।

    इसके अलावा, स्कूल के बच्चों ने रोड सेफ्टी कॉम्पिटिशन में अच्छा परफॉर्म किया, और डिस्ट्रिक्ट लेवल तक पहुँचे। स्कूल के हेडमास्टर सोहराब खान ने बताया कि 2022 से, ग्राम पंचायत और गाँव की जागरूक कम्युनिटी के सपोर्ट से, उन्होंने स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर, पढ़ाई और दूसरी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए काम किया है, और इसके नतीजे साफ दिख रहे हैं।

    पढ़ाई भी बेहतर

    ममलिका का सरकारी सेकेंडरी स्कूल बच्चों को दूसरे स्कूलों से बेहतर शिक्षा देता है। यहाँ के सभी टीचर अपनी ड्यूटी को लेकर सीरियस हैं और बच्चों की पढ़ाई पर खास ध्यान देते हैं। इसके अलावा, स्टूडेंट्स डिसिप्लिन में आते हैं।

    मुझे 2022 में स्कूल का हेडमास्टर अपॉइंट किया गया था। हमने पढ़ाई और सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए बहुत मेहनत की है। यह डिपार्टमेंट और गाँव वालों के सपोर्ट से मुमकिन हुआ है। हम और भी बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं।

    -सोहराब खान, हेडमास्टर, मिडिल स्कूल ममलिका