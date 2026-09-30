'कैसा सुशासन? हरियाणा में जेल से चल रहे 60 गैंग', नूंह में हुड्डा का हमला; राज बब्बर बोले- पद छोड़ें CEC ज्ञानेश कुमार

जागरण संवाददाता, नूंह (मेवात)। कांग्रेस नेता व पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने बुधवार को प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार सुशासन की बात करती है जबकि प्रदेश में अभी भी 60 बदमाशों के गिरोह लूट, डकैती, हत्या, फिरौती का खेल कर रहे हैं। कई गैंग जेल से संचालित किए जा रहे हैं। वहीं, राज बब्बर ने सीईसी ज्ञानेश कुमार को पद छोड़ने की नसीहत दी। वे नूंह में पटेल वाटिका में संवाद कार्यक्रम के तहत कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे।

'इनेलो है भाजपा की बी पार्टी' हुड्डा ने कहा कि प्रदेश में आए दिन आपराधिक घटनाएं बढ़ रहीं है। सरकार की पोल खुल गई है। नीति आयोग की रिपोर्ट में प्रदेश अभी भी 14वें नंबर पर है। उन्होंने कहा कि जितने विकास कार्य मेवात में कांग्रेस के राज में हुए थे, उतने कार्य किसी भी सरकार में नहीं किए गए। इनेलो का पांच साल का राज रहा था, जिसमें कोई विकास कार्य नहीं हुए। हुड्डा ने कहा कि इनेलो भाजपा की बी टीम है, वह भाजपा के इशारे पर काम करती है। साथ ही, इनेलो को फिर से वोट काटू पार्टी की संज्ञा दी।

'स्कूल में शिक्षक नहीं, अस्पताल में डॉक्टर नहीं' भूपेंद्र हुड्डा ने कार्यकर्ताओं से कहा कि जब तक मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से नहीं हटाया जाएगा, कांग्रेस चैन से नहीं बैठेगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा में पिछली सरकार वोट चोरी करके बनाई गई थी। ये बातें अब साबित हो रही हैं। कांग्रेस सरकार ने पूरे प्रदेश को शिक्षा का हब बनाने का काम किया था, लेकिन भाजपा के राज में प्रदेश में पांच हजार स्कूलों को बंद कर दिया गया।

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा की नीति भाजपा की फेल हो गई है। मेवात में शिक्षा को नया आयाम देने के लिए कांग्रेस मेवात शिक्षा कैडर बनाया था। अब हालत ऐसी हो गई है कि स्कूल में जाएं तो शिक्षक नहीं, अस्पताल में जाएं तो डाॅक्टर नहीं।

'सभी बूचड़खानों को करेंगे बंद' उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस की सरकार आने पर मेवात के सभी बूचड़खानों को बंद किया जाएगा। भाजपा सरकार ने पूरे मेवात में बुचड़खाने बनवा दिए, जिससे यहां के लोग परेशान है। मेवात में हिंदू -मुस्लिम भाईचारे की एक मिशाल रही है, लेकिन भाजपा इसे भी खराब करने पर लगी रहती है। संवाद कार्यक्रम में नूंह विधायक आफताब अहमद ने कांग्रेस के राज में कराए गए विकास कार्यों को विस्तार से उल्लेख किया।

प्रदेश व देश की सरकार चोरी से बनी : राज बब्बर संवाद कार्यक्रम में कांग्रेस नेता व अभिनेता राज बब्बर ने भाजपा सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि प्रदेश व देश में भाजपा वोट चोरी करके सत्ता में आई है। जिसमें चुनाव आयोग का पूरा सहयोग रहा है। उन्होंने कहा कि सीइसी ज्ञानेश कुमार को अपने पद से जाना होगा। कांग्रेस इस मामले में पीछे नहीं हटेगी।