हिंदू-मुस्लिमों ने मिलकर पेश की सांप्रदायिक सौहार्द की अद्भुत मिसाल, दिल जीत लेगी ये तस्वीर

संवाद सहयोगी, फिरोजपुर झिरका। हरियाणा एवं राजस्थान की सीमा पर स्थित मुंड़ाका नाका पर मुंड़ाका गांव के लोगों द्वारा रविवार को विशाल भंडारे का आयोजन किया गया।

इस भंडारे की विशेषता यह रही कि क्षेत्र के हिंदू एवं मुस्लिम दोनों समुदायों के लोगों ने कांवड़ियों के साथ-साथ एक साथ बैठकर प्रसाद ग्रहण कर सांप्रदायिक सौहार्द की एक और मिसाल कायम की। भंडारे में हजारों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया।

मामन खान ने भी प्रसाद ग्रहण किया मुंड़ाका नाका पर रविवार को आयोजित किया गया भंड़ारा सुबह 11 बजे प्रारंभ हो गया और शाम 6 बजे तक भंडारे में लोग प्रसाद ग्रहण करते रहे। फिरोजपुर झिरका विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी मामन खान भी इस भंडारे में पहुंचे और प्रसाद ग्रहण किया।