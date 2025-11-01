हरियाणा का यह जिला बना कैंसर का हॉटस्पॉट, बढ़ती जा रही मरीजों की संख्या; स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही के आरोप

मोहम्मद मुस्तफा, नूंह। जिले में पिछले कई महीनों से कैंसर पीडितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। एक-एक गांव में दर्जनभर से अधिक लोग कैंसर के पीड़ित पाए जा रहे हैं। जिन्हें देखते हुए लोगों में दहशत का माहौल है। लोगों का शक है कि कहीं पानी के कारण तो कैंसर के केस नहीं बढ़ रहे हैं।

लेकिन स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि उनके द्वारा की गई जांच में यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि कैंसर की बीमारी पानी से बढ़ रही है। जिस तरह से सबसे अधिक मरीज टीबी के शिकार पाए जा रहे हैं इसी तरह अब कैंसर के शिकार भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन इसकी अभी तक असली वजह सामने नहीं आई है। लोगों का आरोप है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा ठीक ढंग से जांच ही नहीं की गई है।

स्वास्थ्य विभाग कर रहा अनदेखी शाहिद गोरवाल मालब, कादिर आकेड़ा, इरशाद शाह, इमरान खान, सद्दाम खान, मोहम्मद तारिफ, तजम्मुल, संजय जांकरा ने बताया कि कैंसर के मरीजों की संख्या पिछले करीब एक साल से लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन इसकी रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग गंभीर नजर नहीं आ रहा है।

लोग कैंसर के शिकार होकर धीरे धीरे दुनिया छोडक़र जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि इतना गंभीर मामला होने के बावजूद भी अभी तक इसके कारणों का पता नहीं लगाया गया है। लोगों के मुताबिक निजामपुर नूंह, टपकन, फलेंडी, रीगड़, आकेड़ा, मालब, झारोकड़ी पुन्हाना, बिछोर, सटकपुरी, ख्वाजलीकला आदि गांव कैंसर का हॉटस्पाट बनते जा रहे हैं।