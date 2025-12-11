अब हरियाणा में सभी BPL परिवारों को मकान की मरम्मत के लिए मिलेंगे 80 हजार, सरकार ने योजना का दायरा बढ़ाया

जागरण संवाददाता, नूंह। बीपीएल परिवारों के लिए हरियाणा सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मकान की मरम्म्त के लिए 50 हजार से राशि बढ़ाकर 80 हजार रुपये कर दी गई है। यह जानकारी उपायुक्त अखिल पिलानी ने दी। उपायुक्त ने बताया कि हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा चलाई जा रही डॉ. बीआर आंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत मकान मरम्मत के लिए अब पात्र परिवारों को 80 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उन्होंने बताया कि पहले यह योजना केवल अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों तक सीमित थी, लेकिन राज्य सरकार की ओर से किए गए संशोधन के बाद अब सभी पात्र बीपीएल परिवारों को इस योजना का लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके साथ ही सरकार ने सहायता राशि को भी बढ़ाते हुए पूर्व में दिए जाने वाले 50 हजार की जगह अब 80 हजार रुपये कर दिया है।

उपायुक्त ने बताया कि यह आवास नवीनीकरण योजना अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित है तथा बीपीएल सूची में शामिल परिवार इस योजना के पात्र माने जाएंगे। योजना के नियमों के अनुसार, यदि किसी परिवार का मकान निर्माण हुए 10 वर्ष से अधिक समय हो गया है और वह मरम्मत योग्य स्थिति में है, तभी वह लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकता है।

ये दस्तावेज अनिवार्य रूप से लगाने होंगे परिवार आईडी, बीपीएल राशन कार्ड नंबर, राशन पत्रिका, जाति प्रमाण पत्र (एससी/बीसी), आधार कार्ड, बैंक खाता संख्या, मोबाइल नंबर, घर के साथ फोटो, बिजली बिल/हाउस रजिस्ट्री/पानी बिल में से कोई भी दो दस्तावेज तथा मकान की मरम्मत पर अनुमानित खर्च का प्रमाण।

इस तरह करें योजना के लिए आवेदन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को सबसे पहले haryanascbc.gov.in से निर्धारित आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना होगा। फॉर्म को भरकर सरपंच या पार्षद से सत्यापित करवाना आवश्यक है। सत्यापन के बाद सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ यह फॉर्म नजदीकी सीएससी केंद्र से ऑनलाइन करवाना होगा।