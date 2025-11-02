Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

     350 करोड़ से गुरुग्राम-अलवर हाईवे बनेगा फोर लेन, हजारों लोगों का सफर होगा आसान 

    By Mohd Haroon Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 01:10 PM (IST)

     प्रदेश के लोक निर्माण एवं जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणवीर गंगवा ने कहा कि प्रधानमंत्री की 'हर घर नल, हर घर जल' योजना से मेवात में शुद्ध पानी मिल रहा है। गुरुग्राम-अलवर राजमार्ग 350 करोड़ रुपये से फोर लेन बनेगा, जिससे लोगों को सुविधा होगी। 

    prefferd source google
    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर

    संवाद सहयोगी, फिरोजपुर झिरका। प्रदेश के लोक निर्माण एवं जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणवीर गंगवा ने कहा गुरुग्राम-अलवर राजमार्ग को नूंह से मुंड़ाका बार्डर (राजस्थान की सीमा तक) 350 करोड़ रुपये की लागत से शीघ्र ही फोर लेन बनाया जाएगा। इसके लिए टेंडऱ लगाने की प्रक्रिया पूरी हो गई है और यह तकनीकी अनुमति के लिए गई हुई है। इस रोड के फोर लेने बनने के बाद इस क्षेत्र के लोगों को काफी सुविधा हो जाएगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    श्री शक्ति प्रजापति समाज समिति द्वारा सिविल लाइन पर स्थित श्री सीताराम बगीची पर आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन के दौरान आयोजित कार्यक्रम में रणवीर गंगवा लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा मेवात में पेयजल की काफी समस्या थी, भूमिगत जलस्तर काफी नीचे चला गया था। मेवात के लोगों के दर्द को भाजपा सरकार ने समझा और रेनीवेल परियोजना बनाकर उसको क्रियांवित किया तथा मेवात के शहरों के साथ- साथ गावों के लोगों को अब पर्याप्त मात्रा में प्रतिदिन स्वच्छ पेयजल मुहैया करवाया जा रहा है।

    उन्होंने कहा मेवात में भाजपा का एक भी विधायक नहीं होने के बावजूद भी प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस क्षेत्र का अन्य क्षेत्रों से ज्यादा विकास करवा रहे हैं। प्रदेश के युवाओं को अब बिना खर्ची और बिना पर्ची के सरकारी नौकरियां मिल रही हैं।

    उन्होंने कहा यदि कहीं पर कोई कमी रह गई है या पाइप लाइन नहीं डली गई है वहां पर जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों से दूसरे चरण के काम में पूरा करवा दिया जाएगा। कार्यक्रम में उत्तरप्रदेश के होमगार्ड विभाग एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के मंत्री धर्मवीर सिंह प्रजापति ने कहा जब विदेशों में पूरे उत्साह के साथ भारत माता का जयघोष किया जाता है तो हिंदुस्तान के लोगों का सीना गर्व से चौड़ जाता है।

    उन्होंने प्रजापति समाज के लोगों से कहा कि वे ज्यादा से ज्यादा संख्या में भाजपा से जुडक़र सक्रिय राजनीति में भाग लें। श्री शक्ति प्रजापति समाज की ओर से उनको पगड़ी बांधकर एवं स्मृति चिंंह भेंटकर सम्मानित किया।