मेवात में सातवें दिन भी सफाई कर्मचारियों की हड़ताल जारी, शहर में लगे कूड़े के ढेर; 15 अगस्त को भी करेंगे विरोध

जागरण संवाददाता, फिरोजपुर झिरका (मेवात)। सरकार एवं नगरपालिका के सफाई एवं फायर कर्मियों के बीच मांगों को लेकर समझौता नहीं होने का दंश शहर के लोग झेल रहें है। अपनी मांगों को लेकर सफाई एवं फायरकर्मी लगातार सातवें दिन बुधवार को भी हड़ताल पर रहे। जिसका असर यह रहा कि शहर में जगह-जगह कूड़े ढेर लगने से लोगों को परेशानी हो रहा है। मांग न मानने से नाराज कर्मचारियों ने हड़ताल को चार दिन और बढ़ाकर 15 अगस्त तक कर दिया है।

कार्यालय के बाहर लगातार लगा रहे नारे बता दें अपनी मांगों को लेकर नगरपालिका कर्मचारी संघ के बैनर तले नगरपालिका के सफाई एवं फायरकर्मी छह अगस्त से निरंतर हड़ताल पर हैं। ये पिछले सात दिन से नगरपालिका कार्यालय के बाहर धरना देकर सरकार विरोधी नारे लगा रहे हैं। नगरपालिका कर्मचारी संघ के जिला प्रधान मुकेश कुमार ने कहा सरकार के साथ उनके यूनयिन के नेताओं की कई बार बैठक हो चुकी है। सरकार ने कर्मचारियों की मांगों को मानने का आश्वासन भी दिया लेकिन उनको पूरा नहीं किया।

अब 15 अगस्त तक चलेगी हड़ताल इसी वजह से नगरपालिका के सफाई एवं फायर कर्मियों ने छह से अगस्त से प्रदेश व्यापी हड़ताल प्रारंभ की । लेकिन सरकार की ओर से कोई आश्वासन नहीं मिला तो हड़ताल को आठ से 11 अगस्त तक बढ़ा दिया। उन्होंने कहा 11 अगस्त को रोहतक में युनियन के नेताओं की बैठक हुई। जिसमें निर्णय लिया गया कि सरकार यदि नगरपालिका के सफाई एवं फायर कर्मियों की मांगों को नहीं मानती है तो वे 15 अगस्त तक हड़ताल पर रहेंगे। उन्होंने बताया कि अब हड़ताल को चार दिन बढ़ाकर 15 अगस्त तक कर दिया है।

मुख्य चौराहों पर लगा कूड़े का ढेर नगरपालिका के सफाई कर्मचारियों द्वारा हड़ताल कर शहर की सफाई का काम बंद करने की वजह से शहर में जगह-जगह पर कूड़े के ढेर लग गए हैं। इनमें से अब दुर्गंध उठने लगी है। नालियों का भी बुरा हाल है। नालियां भी कीचड़ से भरी हुई हैं। गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है। शहर के मुख्य चौक चौराहों पर जगह-जगह कूड़ा पड़ा हुआ है।

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