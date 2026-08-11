मेवात में 27 साल से कांवड़ियों की सेवा कर रहे डॉ. आमीन खान, शिवभक्त प्यार से कहते हैं 'बाबा'
डॉ. आमीन खान पिछले 27 सालों से मेवात में कांवड़ियों की निःशुल्क सेवा कर रहे हैं, उन्हें एक्यूप्रेशर से उपचार देकर राहत पहुंचाते हैं। शिवभक्त उन्हें प् ...और पढ़ें
HighLights
डॉ. आमीन खान 27 साल से कांवड़ियों की सेवा कर रहे।
एक्यूप्रेशर पद्धति से घायल शिवभक्तों का निःशुल्क उपचार करते हैं।
उनकी सेवा हिंदू-मुस्लिम भाईचारे का संदेश देती है।
मोहम्मद हारून, नूंह (मेवात)। सेवाभाव की इच्छाशक्ति किसी पंथ या संप्रदाय की मोहताज नहीं होती। अगर व्यक्ति में अपने कर्म के प्रति लगन हो तो इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। यही इच्छाशक्ति और सेवा की ललक 64 वर्षीय डाॅ. आमीन खान में आज भी बरकरार है। पिछले 27 वर्षों से वह सैकड़ों मील पैदल चलकर कांवड़ लाने वाले रास्ते में जख्मी और घायल कांवड़ियों की मरहम-पट्टी कर रहे हैं।
कांवड़ियों का कर रहे हैं इलाज
डाॅ. आमीन खान शिवभक्तों का एक्यूप्रेशर पद्धति से उपचार कर उन्हें उनके गंतव्य तक पहुंचाने में मदद करते हैं। लंबे समय से कांवड़ सेवा में निश्शुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराकर वह हजारों कांवड़ियों के जख्मों पर मरहम लगा चुके हैं। कांवड़िये भी डाॅ. आमीन खान की इस सेवा से गदगद नजर आते हैं। कांवड़ सेवा शिविर के बाद डाॅ. आमीन अपने गांव झिमरावट में लोगों को अपनी पद्धति से उपचार देकर अपनी दिनचर्या चलाते हैं।
दर्जनों घायलों का कर चुके हैं इलाज
हर वर्ष नूंह की अनाज मंडी में कांवड़ सेवा शिविर का आयोजन होता है। यहां रोजाना सैकड़ों कांवड़िये पहुंचते हैं। राजस्थान और मेवात क्षेत्र के कांवड़िये यहां विश्राम करने के बाद अपनी आगे की यात्रा शुरू करते हैं। लंबे सफर में पैदल चलने के कारण कांवड़ियों की नसों में खिंचाव आ जाता है और पैरों में चोट लग जाती है।
डाॅ. आमीन एक्यूप्रेशर पद्धति के माध्यम से कांवड़ियों की नसों के खिंचाव का उपचार करते हैं। इसके अलावा वह अपनी ओर से कांवड़ियों को दवा भी उपलब्ध कराते हैं। औसतन रोजाना कई दर्जन कांवड़ियों को इस पद्धति से उपचार का लाभ मिलता है।
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कई साल से कर रहे सेवादान
राजस्थान के अलग-अलग गांवों से कांवड़ लेकर आने वाले राम शरण, भक्तदास, गंगाचरण और श्याम सुंदर का कहना है कि वे पिछले कई वर्षों से कांवड़ ला रहे हैं। वे कई साल से डाॅ. आमीन खान को शिवभक्तों की सेवा करते देख रहे हैं। उनका कहना है कि एक ओर जहां आज के दौर में लोग हिंदू-मुस्लिम के नाम पर भेदभाव करते हैं, वहीं मुस्लिम होते हुए भी डाॅ. आमीन खान शिवभक्तों की सेवा कर भाईचारे का संदेश दे रहे हैं।
शिवभक्त भी पुकारते हैं 'बाबा' कहकर
डाॅ. आमीन खान कहते हैं कि शिवभक्तों की सेवा का यह कार्य लंबे समय से चला आ रहा है। उन्हें इस काम में जो आनंद मिलता है, वह किसी और काम में नहीं मिलता। वह बताते हैं कि सावन मास में हर वर्ष वह इसके लिए विशेष तैयारी करते हैं।
नसों में खिंचाव के कारण परेशान कई शिवभक्तों को वह एक्यूप्रेशर पद्धति से उपचार देकर राहत पहुंचाते हैं। कई बार कुछ ही मिनटों में उन्हें आराम मिल जाता है। ऐसे में शिवभक्त भी उन्हें 'बाबा' कहकर पुकारते हैं। उपचार के बाद शिवभक्त अपनी कांवड़ लेकर आगे की यात्रा पर निकल जाते हैं।
"मेरे पैर में चलते-चलते मोच आ गई थी। बाबा डाॅ. आमीन खान ने थोड़ी देर में ही नसों की खिंचाव को ठीक कर दिया। यही मेवात की गंगा जमुनी तहजीब की मिशाल है। यह कायम रहनी चाहिए।"
-सुरेंद्र, कांवड़िया
"डाॅ. आमीन खान को में कई सालों से देख रहा हूं, उन्होंने न जाने कितने कांवड़यों को ठीक किया है। ऐसे लोग धन्य के पात्र। मुझे भी एक्यूप्रेशर पद्धति के जरिये ठीक किया। अब में अपने गांव आसानी से जा सकता हूं। वह लंबे समय से कांवड़ शिविर में अपनी निश्शुल्क सेवाएं दे रहा है। इससे उन्हें बहुत खुशी मिलती है। इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।"
-डाॅ. आमीन खान
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