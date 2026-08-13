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    ग्रे वाटर पाइपलाइन मामले की जांच में सरपंच की शिकायत हवा-हवाई, BPDO ने DC से की कार्रवाई की मांग

    By Mohd Haroon Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Thu, 13 Aug 2026 12:03 PM (IST)

    ग्राम पंचायत शिकारपुर में ग्रे वाटर पाइपलाइन के अधूरे काम को लेकर सरपंच रुकसाना की शिकायत जांच में झूठी पाई गई है। बीडीपीओ तावड़ू ने उपायुक्त नूंह से ...और पढ़ें

    सरपंच रुकसाना ने पांच अगस्त को एसडीएम तावड़ू को शिकायत देकर आरोप लगाया था कि अमन ठेकेदार द्वारा किया जा रहा कार्य रनिंग पेमेंट जारी नहीं होने के कारण अधूरा रह गया। एआई इमेज

    सरपंच रुकसाना ने पांच अगस्त को एसडीएम तावड़ू को शिकायत देकर आरोप लगाया था कि अमन ठेकेदार द्वारा किया जा रहा कार्य रनिंग पेमेंट जारी नहीं होने के कारण अधूरा रह गया। एआई इमेज

    HighLights

    1. सरपंच रुकसाना की शिकायत जांच में झूठी निकली।

    2. ग्रे वाटर पाइपलाइन कार्य का कोई वैध अनुबंध नहीं।

    3. बीडीपीओ ने सरपंच पर कार्रवाई की मांग की।

    संवाद सहयोगी, तावड़ू (मेवात)। ग्राम पंचायत शिकारपुर में ग्रे वाटर पाइपलाइन का काम ठेकेदार की पेमेंट नहीं होने के कारण अधूरा छोड़ने संबंधी सरपंच रुकसाना द्वारा लगाए गए आरोपों को खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी (बीडीपीओ) तावड़ू की जांच में झूठा और तथ्यहीन पाया गया है। बीडीपीओ अरुण यादव ने मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर उपायुक्त नूंह अखिल पिलानी को पत्र भेजा है।

    ग्राम सचिव पर लगाया था आरोप

    मामला सोहना-तावड़ू रोड पर शिकारपुर मोड़ के सामने ग्रे वाटर पाइपलाइन बिछाने के कार्य से जुड़ा है। सरपंच रुकसाना ने पांच अगस्त को एसडीएम तावड़ू को शिकायत देकर आरोप लगाया था कि अमन ठेकेदार द्वारा किया जा रहा कार्य रनिंग पेमेंट जारी नहीं होने के कारण अधूरा रह गया। शिकायत में इसके लिए बीडीपीओ कार्यालय व ग्राम सचिव को जिम्मेदार ठहराया गया था।

    तय समय में कोई दस्तावेज नहीं दिए

    शिकायत के बाद बीडीपीओ अरुण यादव ने मामले की जांच की। जांच रिपोर्ट में सामने आया कि ग्राम पंचायत शिकारपुर और संबंधित ठेकेदार के बीच कार्य को लेकर कोई औपचारिक अनुबंध या एग्रीमेंट ही नहीं किया गया था।

    ऐसे में कार्य आवंटन अथवा भुगतान जारी करने का सवाल ही नहीं उठता। बीडीपीओ ने सात अगस्त को सरपंच को पत्र भेजकर दो दिन के भीतर कथित एग्रीमेंट की प्रति प्रस्तुत करने को कहा था, लेकिन निर्धारित समय में कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया।

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    पंचायत का प्रस्ताव और वैध अनुबंध आवश्यक

    रिपोर्ट के अनुसार, बिना वैध अनुबंध के किए गए कार्य की सरकारी स्तर पर पेमेंट नहीं की जा सकती। हरियाणा सरकार के विकास एवं पंचायत विभाग के नौ जुलाई 2024 के मेमो के मुताबिक ग्राम पंचायत 21 लाख रुपये तक के कार्य पंचायत फंड से बिना टेंडर करा सकती है, लेकिन इसके लिए पंचायत का प्रस्ताव और वैध अनुबंध आवश्यक है।

    कई कार्यालयों में भेजे गए पत्र

    बीडीपीओ ने उपायुक्त को भेजे पत्र में कहा है कि सरपंच ने तथ्यों को छिपाकर कार्यालय और ग्राम सचिव पर पेमेंट रोकने के बेबुनियाद आरोप लगाए। उन्होंने शिकायत की जांच कर भारतीय न्याय संहिता के संबंधित प्रावधानों के तहत कार्रवाई की मांग की है, ताकि भविष्य में सरकारी अधिकारियों पर तथ्यहीन आरोप लगाने की प्रवृत्ति पर रोक लग सके। पत्र की प्रतियां सीईओ जिला परिषद नूंह, एसडीएम तावड़ू और थाना सदर तावड़ू को भी भेजी गई हैं।