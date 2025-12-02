अमृतसर से पकड़े गए आरोपी 8 दिन की रिमांड पर, टेरर फंडिंग की कड़ियां तलाशेगी पुलिस

जागरण संवाददाता, नूंह। टेरर फंडिंग व पड़ोसी देश के लिए जासूसी करने के मामले की जांच कर रही एसआइटी की टीम द्वारा अमृतसर से पकड़े गए तीनों आरोपितों को अदालत में पेश कर आठ दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया। आरोपित संदीप सिंह, अमनदीप व जसकरण को रविवार को अमृतसर से अलग-अलग स्थान से गिरफ्तार किया गया था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रविवार देर रात को तीनों आरोपितों को नूंह की अतिरिक्त सत्र न्यायालय की न्यायाधीश छवि गोयल की अदालत में पेश किया गया। जहां से तीनों आरोपितों को पुलिस रिमांड पर सौंप दिया गया है। रिमांड के दौरान पुलिस विदेशों से टेरर व जासूसी के लिए होने वाली फंडिंग का राज तीनों आरोपितों से उगलवाएगी। पुलिस यह भी पता लगाएगी इस मामले में और कितने लोग जुड़े हैं।

पठानकोट तक जुड़े तार पुलिस सूत्रों के अनुसार, टेरर फंडिंग के तार पठानकोट तक जुड़े बताए गए हैं। पंजाब के अन्य शहरों में भी ऐसे हँडलर हैं, जो हवाला के जरिए आने वाली राशि को ठिकाने लगाने का काम कर रहें हैं। कहते हैं कि करीब एक करोड़ से भी ज्यादा की राशि को कुछ ही समय में हवाला कारोबारियों ने इधर से उधर की है।

पुलिस इसकी भी गहराई से जांच कर रही है। सूत्र जांच डीएसपी अभिमन्यू के नेतृत्व में गठित की गई एसआइटी कर रही है। बताया जाता है कि इस मामले में एसटीएफ भी अपने स्तर पर जांच कर रही है। पैसों के चक्कर में अक्सर पंजाब जाता था रिजवान इस मामले में तावडू पुलिस ने खरखड़ी गांव के वकील रिजवान को जासूसी व टेरर फंडिंग के मामले में गिरफ्तार किया था। उसके खाते में लगभग 35 लाख रुपये हवाला के जरिए आए थे। रिजवान के कंटेक्ट जालंधर के मिठाई विक्रेता अजय अरोड़ा के साथ थे। पुलिस ने रिजवान से पूछताछ के बाद अजय अरोड़ा को जालंधर से गिरफ्तार किया था। अजय व रिजवान अब पुलिस रिमांड पर हैं।