अल-फलाह यूनिवर्सिटी के इमाम पर बड़ा खुलासा! 2 महीने पहले मां से मिलने गया था नूंह, अब दिल्ली धमाके में गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, नूंह। दिल्ली धमाके मामले में गिरफ्तार किए गए फरीदाबाद स्थित अल-फलाह यूनिवर्सिटी की मस्जिद के इमाम इश्तियाक की पृष्ठभूमि को लेकर नए खुलासे सामने आए हैं। जानकारी के अनुसार, इश्तियाक मूल रूप से नूंह जिले के सिंगार गांव का रहने वाला है और करीब दो माह पहले वह अपनी मां से मिलने गांव आया था।

सूत्रों के मुताबिक, इश्तियाक करीब 20 वर्ष पहले अल-फलाह यूनिवर्सिटी में बनी मस्जिद में इमाम के रूप में नियुक्त हुआ था। फरीदाबाद के फतेहपुर तगा गांव में उसने तीन कमरों का मकान बनाकर किराए पर दिया हुआ था। बताया जा रहा है कि उन्हीं कमरों में से एक को यूनिवर्सिटी के डॉक्टर मोहम्मद मुजम्मिल को किराए पर दिया गया था। इसी कमरे से अमोनियम नाइट्रेट की बड़ी मात्रा बरामद हुई थी, जिसके बाद जांच एजेंसियों ने इश्तियाक को हिरासत में लिया।