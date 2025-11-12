Language
    अल-फलाह यूनिवर्सिटी के इमाम पर बड़ा खुलासा! 2 महीने पहले मां से मिलने गया था नूंह, अब दिल्ली धमाके में गिरफ्तार

    By Anup Tiwari Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 05:16 PM (IST)

    दिल्ली पुलिस ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी के एक इमाम को दिल्ली धमाके के मामले में गिरफ्तार किया है। इमाम दो महीने पहले अपनी मां से मिलने नूंह गया था। पुलिस धमाके में उसकी भूमिका और नूंह दौरे के मकसद की जांच कर रही है। गिरफ्तारी के बाद यूनिवर्सिटी में हड़कंप मच गया है।

    दिल्ली ब्लास्ट मामले में हुई है अल-फलाह यूनिवर्सिटी की मस्जिद के इमाम की गिरफ्तारी।

    जागरण संवाददाता, नूंह। दिल्ली धमाके मामले में गिरफ्तार किए गए फरीदाबाद स्थित अल-फलाह यूनिवर्सिटी की मस्जिद के इमाम इश्तियाक की पृष्ठभूमि को लेकर नए खुलासे सामने आए हैं। जानकारी के अनुसार, इश्तियाक मूल रूप से नूंह जिले के सिंगार गांव का रहने वाला है और करीब दो माह पहले वह अपनी मां से मिलने गांव आया था।

    सूत्रों के मुताबिक, इश्तियाक करीब 20 वर्ष पहले अल-फलाह यूनिवर्सिटी में बनी मस्जिद में इमाम के रूप में नियुक्त हुआ था। फरीदाबाद के फतेहपुर तगा गांव में उसने तीन कमरों का मकान बनाकर किराए पर दिया हुआ था।

    बताया जा रहा है कि उन्हीं कमरों में से एक को यूनिवर्सिटी के डॉक्टर मोहम्मद मुजम्मिल को किराए पर दिया गया था। इसी कमरे से अमोनियम नाइट्रेट की बड़ी मात्रा बरामद हुई थी, जिसके बाद जांच एजेंसियों ने इश्तियाक को हिरासत में लिया।

    स्थानीय सूत्रों के अनुसार, इश्तियाक के चार भाई हैं, जिनमें से दो भाई सिंगार गांव की मस्जिदों में इमामत का काम करते हैं। पुलिस अब इश्तियाक के पारिवारिक और सामाजिक संपर्कों की भी जांच कर रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि धमाके की साजिश में उसका कोई और नेटवर्क तो नहीं जुड़ा है।