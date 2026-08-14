नसीबपुर में युवक का अपहरण कर बेरहमी से पीटा, बस अड्डे पर फेंका

जागरण संवाददाता, नारनौल। नसीबपुर बस अड्डे के पास एक युवक को गंभीर हालत में छोड़कर फरार होने का मामला सामने आया है।

आरोप है कि दीलबाग उर्फ लखा पुत्र वीरेंद्र निवासी नांग तिहाड़ी, जो आपराधिक प्रवृत्ति का बताया जा रहा है और उसके विरुद्ध चार मुकदमे दर्ज हैं, ने अपने तीन अन्य साथियों के साथ मिलकर गौरव उर्फ शूटर पुत्र राकेश निवासी नांग तिहाड़ी को बिना नंबर की कैंपर गाड़ी में अगवा कर लिया।

बताया जा रहा है कि आरोपित गौरव को किसी अज्ञात स्थान पर ले गए। वहां उसके साथ मारपीट की गई और उसके हाथ-पैर तोड़ दिए गए। इसके बाद आरोपित उसे नसीबपुर बस अड्डे पर गंभीर हालत में छोड़कर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया।