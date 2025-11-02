सैदपुर के तरुण ने गाइटेक्स में रचा इतिहास, एआई तकनीक से चमका हरियाणा का नाम

बलवान शर्मा, नारनौल। गांव की मिट्टी से उठकर अंतरराष्ट्रीय मंच पर यह मुकाम हासिल कर तरुण ने साबित किया है कि दृढ़ इच्छा शक्ति, निरंतर सीख और कड़ी मेहनत से हर सपना साकार किया जा सकता है। आज वे हरियाणा और देश के युवाओं के लिए प्रेरणा का मजबूत उदाहरण हैं। दुबई में आयोजित प्रतिष्ठित गाइटेक्स ग्लोबल 2025 में हरियाणा के अटेली खंड के गांव सैदपुर के युवा तरुण ने बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है।

उनकी एआई कंपनी ओमनीनेक्सयूस ने अपनी अत्याधुनिक तकनीक और नवाचार क्षमता से विशेष पहचान बनाई। इसके बाद ओमनीनेक्सयूस ने गाइटेक्स एशिया 2026 तकनीकी नवाचार पुरस्कार जीता, जिससे मंच पर वैश्विक स्तर पर भारतीय तकनीकी नेतृत्व स्थापित हुआ। अब कंपनी अप्रैल 2026 में सिंगापुर में आयोजित होने वाले गाइटेक्स एशिया मंच पर भी अपनी तकनीक और दृष्टि का प्रदर्शन करेगी।

सादगीपूर्ण और मेहनतकश परिवार से आने वाले तरुण ने यह उपलब्धि कठिन परिश्रम और लगन से हासिल की है। उनके पिता अशोक कुमार निजी स्कूल में शिक्षक रहे हैं, जबकि माता गृहिणी हैं। तरुण की प्रारंभिक शिक्षा राजकीय विद्यालय सैदपुर-नीरपुर में हुई। दसवीं कक्षा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बिहाली से पूर्ण की, जिसमें वे बोर्ड के शीर्ष 0.1 प्रतिशत छात्रों में शामिल रहे।

वर्ष 2014 में बारहवीं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय अटेली से पूरी की और विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। उच्च शिक्षा राजकीय महाविद्यालय नारनौल से पूर्ण करते हुए जीव विज्ञान में एमएससी की उपाधि 8.2 सीजीपीए के साथ हासिल की। शिक्षा के बाद तरुण ने आधुनिक तकनीकी ज्ञान को और गहराई से समझने के लिए कई देशों की यात्रा की, जहां उन्होंने वैश्विक स्टार्टअप संस्कृति, आधुनिक तकनीक और एआइ इकोसिस्टम को नजदीक से सीखा। एआइ और इंटरनेट मेंरुचि वर्ष 2017-18 के दौरान प्रारंभ हुई।

वर्ष 2020-21 तक उन्होंने एआइ और मशीन लर्निंग पर निरंतर अध्ययन, शोध और प्रयोग किए। वर्ष 2022 में अपने एआइ सेटअप की नींव रखी। वर्ष 2023 में दुबई में अपनी पहली तकनीकी कंपनी की स्थापना की और इसके बाद वर्ष 2023 के अंत से 2024 की शुरुआत में मलेशिया में ओमनीनेक्सयूस की पाटर्नशिप में स्थापना की। वर्तमान में तरुण दुबई स्थित तकनीकी कंपनी फ्यूचरवाइज के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं तथा मलेशिया में पंजीकृत एआई संस्था ओमनीनेक्सयूस के सह संस्थापक और मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं।

उनके द्वारा विकसित ओमनीनेक्सयूस (सॉफ्टवेयर) एआइ प्लेटफार्म वास्तविक समय में बड़े आंकड़ों का विश्लेषण कर व्यवसायों को बाजार अध्ययन, उपभोक्ता व्यवहार, ब्रांड प्रदर्शन, रणनीतिक निर्णय सहयोग और भविष्यगत योजना जैसे समाधान प्रदान करता है। यह केवल सामग्री निर्माण करने वाला सिस्टम नहीं, बल्कि आधुनिक व्यापार जगत के लिए एक उन्नत स्मार्ट सहायक है।

तरूण ने बताया कि आने वाला समय एआई व रोबोटिक्स का है, और उनका उद्देश्य भारत को इस क्षेत्र में अग्रणी स्थान में पहुंचाना है। भारतीय युवाओं को विश्वस्तरीय नई तकनीकों के साथ आत्मनिर्भर बनाना है। जयपुर में जल्द ही एआई रोबोटिक्स कंपनी की स्थापना करने की योजना है। दावे के अनुसार तरुण का कारोबार 50 मिलियन डालर तक पहुंच गया है। उनके चाचा राकेश कुमार ने बताया कि तरुण बचपन से ही जिज्ञासु स्वभाव के थे, सीखने की तीव्र इच्छा और लक्ष्य के प्रति समर्पण ने उन्हें हमेशा अलग साबित किया।