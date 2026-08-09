महेंद्रगढ़ में आग से हड़कंप, शराब ठेके और होटल में लाखों का नुकसान; शार्ट सर्किट की आशंका
सतनाली में बीती रात दो अलग-अलग स्थानों पर आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। महेंद्रगढ़ रोड पर शराब ठेके और एक होटल में आग लगने से लाखों रुपये का नुकसान हुआ, ...और पढ़ें
HighLights
सतनाली में शराब ठेके और होटल में आग लगी।
दमकल ने आग पर काबू पाया, लाखों का नुकसान।
शॉर्ट सर्किट से होटल में आग लगने की आशंका।
संवाद सूत्र,जागरण, सतनाली (नारनौल)। सतनाली में बीती रात दो अलग-अलग स्थानों पर आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। महेंद्रगढ़ रोड स्थित शराब ठेके और पूर्व मंत्री रामबिलास शर्मा के आवास के नजदीक बने होटल में आग लग गई।
सूचना मिलने पर महेंद्रगढ़ से दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। दोनों घटनाओं में काफी नुकसान हुआ है। हालांकि किसी भी मामले में पुलिस को शिकायत नहीं दी गई है।
महेंद्रगढ़ रोड पर कस्बे के पास स्थित शराब ठेके में रात को अचानक आग लग गई। आग की चपेट में आने से ठेके में रखी प्लास्टिक की हजारों रुपये कीमत की शराब की बोतलें जल गईं। इसके अलावा ठेके को भी काफी नुकसान हुआ।
दमकल पहुंचने तक जल चुका था काफी सामान
ठेका संचालक ने आग की सूचना दमकल विभाग को दी। करीब आधे घंटे बाद महेंद्रगढ़ से दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। दमकल पहुंचने तक आग से काफी सामान जल चुका था।
इसी मार्ग पर पूर्व मंत्री रामबिलास शर्मा के आवास के नजदीक बने एक होटल व रेस्टोरेंट में भी रात को आग लग गई। प्रारंभिक तौर पर आग लगने का कारण शार्ट सर्किट बताया जा रहा है।
आग से होटल का फर्नीचर, पर्दे, एलईडी और अन्य सामान जल गया। होटल संचालक के अनुसार आग से लाखों रुपये का नुकसान हुआ है। सूचना मिलने पर दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई।
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