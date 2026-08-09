महेंद्रगढ़ में आग से हड़कंप, शराब ठेके और होटल में लाखों का नुकसान; शार्ट सर्किट की आशंका

संवाद सूत्र,जागरण, सतनाली (नारनौल)। सतनाली में बीती रात दो अलग-अलग स्थानों पर आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। महेंद्रगढ़ रोड स्थित शराब ठेके और पूर्व मंत्री रामबिलास शर्मा के आवास के नजदीक बने होटल में आग लग गई।

सूचना मिलने पर महेंद्रगढ़ से दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। दोनों घटनाओं में काफी नुकसान हुआ है। हालांकि किसी भी मामले में पुलिस को शिकायत नहीं दी गई है।

महेंद्रगढ़ रोड पर कस्बे के पास स्थित शराब ठेके में रात को अचानक आग लग गई। आग की चपेट में आने से ठेके में रखी प्लास्टिक की हजारों रुपये कीमत की शराब की बोतलें जल गईं। इसके अलावा ठेके को भी काफी नुकसान हुआ।