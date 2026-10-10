महेंद्रगढ़ के रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर: नारनौल में निर्माण कार्य के चलते रद रहेंगी रेवाड़ी-बीकानेर ट्रेनें

जागरण संवाददाता, नारनौल। नारनौल में चूरू-सादुलपुर रेलखंड के चूरू यार्ड में समपार फाटक संख्या 165 पर रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) निर्माण कार्य के चलते रेवाड़ी-बीकानेर रेलखंड पर चलने वाली रेलसेवाएं प्रभावित रहेंगी।

इसके तहत रेवाड़ी-बीकानेर और बीकानेर-रेवाड़ी रेलसेवाओं को दो और नौ दिसंबर 2026 को रद किया गया है। इससे महेंद्रगढ़ जिले के यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

रेलवे की ओर से जारी सूचना के अनुसार, गाड़ी संख्या 54789 रेवाड़ी-बीकानेर रेलसेवा दो और नौ दिसंबर को रद रहेगी। इसी प्रकार, गाड़ी संख्या 54790 बीकानेर-रेवाड़ी रेलसेवा भी इन दोनों तिथियों पर संचालित नहीं होगी।

यह रेलसेवा जिले के महेंद्रगढ़, कनीना खास, सतनाली और गुढ़ा कैमला रेलवे स्टेशनों पर ठहराव करती है। ऐसे में इन स्टेशनों से रेवाड़ी और बीकानेर की ओर यात्रा करने वाले यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना में बदलाव करना पड़ सकता है।