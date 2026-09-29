Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू के छोटे भाई तारिणीसेन टुडू क्यों पहुंचे नारनौल? फिर खाटू श्याम धाम के लिए हुए रवाना

By Vipin Kumar Edited By: Kapil Kumar
Published: Tue, 29 Sep 2026 10:00 AM (IST)

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के छोटे भाई तारिणीसेन टुडू नारनौल पहुंचे। उन्होंने पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में जलपान किया और फिर खाटूश्याम ...और पढ़ें

नारनौल पहुंचे राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू के छोटे भाई तारिणीसेन टुडू। जागरण

नारनौल पहुंचे राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू के छोटे भाई तारिणीसेन टुडू। जागरण

HighLights

  1. राष्ट्रपति के छोटे भाई तारिणीसेन टुडू नारनौल पहुंचे।

  2. उन्होंने पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में संक्षिप्त प्रवास किया।

  3. जलपान के बाद खाटूश्याम धाम के लिए रवाना हुए।

जागरण संवाददाता, नारनौल। भारत की राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू के छोटे भाई तारिणीसेन टुडू सोमवार को नारनौल पहुंचे। अपने संक्षिप्त प्रवास के दौरान वे लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) रेस्ट हाउस में करीब 40 मिनट रुके। यहां उन्होंने जलपान किया और इसके बाद खाटूश्याम धाम के लिए रवाना हो गए।

जानकारी के अनुसार, तारिणीसेन टुडू सुबह करीब 8:50 बजे पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस पहुंचे और 9:30 बजे तक वहां ठहरे। इस दौरान उन्होंने जलपान किया। रेस्ट हाउस में ठहराव के बाद वे अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार धार्मिक स्थल खाटूश्याम धाम के लिए रवाना हुए।

वहीं, उनके नारनौल आगमन को लेकर स्थानीय प्रशासन की ओर से आवश्यक सुरक्षा एवं अन्य व्यवस्थाएं की गई थीं।

रेस्ट हाउस परिसर में सुरक्षा व्यवस्था के साथ अधिकारियों की मौजूदगी रही। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जलपान के बाद तारिणीसेन टुडू अपने अगले गंतव्य के लिए रवाना हो गए।