राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू के छोटे भाई तारिणीसेन टुडू क्यों पहुंचे नारनौल? फिर खाटू श्याम धाम के लिए हुए रवाना

जागरण संवाददाता, नारनौल। भारत की राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू के छोटे भाई तारिणीसेन टुडू सोमवार को नारनौल पहुंचे। अपने संक्षिप्त प्रवास के दौरान वे लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) रेस्ट हाउस में करीब 40 मिनट रुके। यहां उन्होंने जलपान किया और इसके बाद खाटूश्याम धाम के लिए रवाना हो गए।

जानकारी के अनुसार, तारिणीसेन टुडू सुबह करीब 8:50 बजे पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस पहुंचे और 9:30 बजे तक वहां ठहरे। इस दौरान उन्होंने जलपान किया। रेस्ट हाउस में ठहराव के बाद वे अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार धार्मिक स्थल खाटूश्याम धाम के लिए रवाना हुए।