सात बार जर्जर हुआ पुल, आखिर कब तक करना होगा परमानेंट समाधान का इंतजार?
रेवाड़ी-फुलेरा रेल मार्ग पर निजामपुर-नांगल चौधरी रोड स्थित रेलवे ओवरब्रिज छह साल में सातवीं बार जर्जर हो गया, जिससे बार-बार मरम्मत के बावजूद स्थायी समाधान की मांग उठ रही है।
HighLights
निजामपुर ओवरब्रिज छह साल में सातवीं बार हुआ जर्जर।
स्थानीय लोग बार-बार मरम्मत के बजाय स्थायी समाधान चाहते हैं।
रेलवे ने पूरे पुल के व्यापक सुधार का दिया आश्वासन।
संवाद सहयोग, निजामपुर। रेवाड़ी-फुलेरा रेल मार्ग पर निजामपुर-नांगल चौधरी रोड स्थित रेलवे ओवरब्रिज छह साल में सातवीं बार जर्जर हो गया। बीते शुक्रवार को पहले की गई मरम्मत का मटेरियल उखड़ने से नीचे लोहे के सरिए दिखाई देने लगे।
सूचना मिलने पर रेलवे कर्मचारी मौके पर पहुंचे और मरम्मत कार्य शुरू किया। सुरक्षा के मद्देनजर शाम चार से रात आठ बजे तक भारी वाहनों को वैकल्पिक मार्ग से निकाला गया।
स्थानीय दुकानदार बलबीर, कमल, हवासिंह, सुरेश का कहना है कि बार-बार मरम्मत के बावजूद पुल की समस्या स्थायी रूप से दूर नहीं हो रही है। भारी वाहनों की आवाजाही के कारण कुछ समय बाद मरम्मत का मटेरियल फिर उखड़ जाता है। इससे पुल की मजबूती को लेकर लोगों में चिंता बढ़ रही है।
इस संबंध में जयपुर मंडल के जीएम विनीत त्यागी ने जल्द मौके का निरीक्षण कर समाधान कराने का भरोसा दिया है।
वहीं डीएफसीसी के प्रदीप कुमार के अनुसार क्षतिग्रस्त हिस्से के नवीनीकरण का टेंडर जारी हो चुका है और आगे पूरे ओवरब्रिज का व्यापक सुधार किया जाएगा। स्थानीय लोगों ने बार-बार पैबंद लगाने के बजाय पुल का स्थायी नवीनीकरण कराने की मांग की है।