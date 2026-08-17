सात बार जर्जर हुआ पुल, आखिर कब तक करना होगा परमानेंट समाधान का इंतजार?

संवाद सहयोग, निजामपुर। रेवाड़ी-फुलेरा रेल मार्ग पर निजामपुर-नांगल चौधरी रोड स्थित रेलवे ओवरब्रिज छह साल में सातवीं बार जर्जर हो गया। बीते शुक्रवार को पहले की गई मरम्मत का मटेरियल उखड़ने से नीचे लोहे के सरिए दिखाई देने लगे।

सूचना मिलने पर रेलवे कर्मचारी मौके पर पहुंचे और मरम्मत कार्य शुरू किया। सुरक्षा के मद्देनजर शाम चार से रात आठ बजे तक भारी वाहनों को वैकल्पिक मार्ग से निकाला गया।

स्थानीय दुकानदार बलबीर, कमल, हवासिंह, सुरेश का कहना है कि बार-बार मरम्मत के बावजूद पुल की समस्या स्थायी रूप से दूर नहीं हो रही है। भारी वाहनों की आवाजाही के कारण कुछ समय बाद मरम्मत का मटेरियल फिर उखड़ जाता है। इससे पुल की मजबूती को लेकर लोगों में चिंता बढ़ रही है।