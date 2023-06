Narnaul: साइबर पुलिस थाने में महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, धोखाधड़ी के आरोप में काट रही थी सजा

Narnaul Crime news साइबर क्राइम के आरोप में नारनौल में बंद महिला की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए नारनौल के नागरिक अस्पताल में रखा गया है। पुलिस महिला की मौत को सामान्य बता रही है। हालांकि सच्चाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल सकेगी। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि महिला के शरीर पर चोट के निशान मौजूद थे।

साइबर पुलिस थाने में महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत

जागरण संवाददाता, नारनौल। साइबर पुलिस थाने में बंद धोखाधड़ी की आरोपित पश्चिम बंगाल की रहने वाली एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए नारनौल के नागरिक अस्पताल में रखा गया है। पुलिस महिला की मौत को सामान्य बता रही है। हालांकि सच्चाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल सकेगी। क्रेडिट कार्ड से कटे हजारों रुपये कनीना पुलिस थाने में 23 जून को गांव ढाणा के विनोद कुमार ने शिकायत दर्ज करवाई थी। उन्होंने बताया था कि 10 अप्रैल 2023 को उसके पास मोबाइल पर संदेश आया कि उसके एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड से 50 हजार 55 रुपये 98 पैसे कट गए हैं। शाम तीन बजकर 15 मिनट से शाम चार बजकर छह मिनट तक लगातार रुपये कटने के संदेश आए। इसके बाद उन्होंने बैंकर में जाकर क्रैडिट कार्ड को बंद करवा दिया। दिल्ली से गिरफ्तार की गई थी महिला पीड़ित ने इस मामले में बैंक को मेल करके शिकायत भी दर्ज करवाई थी। इस पर बैंक से पता किया तो पता चला कि अमर नगर फरीदाबाद के मुकेश के खाते में उक्त राशि में से 49 हजार 100 रुपये डाले गए हैं। पुलिस ने इस मामले में पश्चिम बंगाल की रहने वाली पंचशील दे नामक महिला को दिल्ली से गिरफ्तार किया था और नारनौल साइबर पुलिस पूछताछ कर रही थी। महिला के शरीर पर चोट के निशान पुलिस के अनुसार महिला का बुधवार रात को मेडिकल करवाया था और बृहस्पतिवार सुबह करीब पांच बजे वह मृत अवस्था में मिली है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि महिला के शरीर पर चोट के निशान हैं। हालांकि महिला की सामान्य मौत है या फिर मौत का कोई अन्य कारण, यह तो जांच के बाद और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल सकेगा। फिलहाल महिला के शव को नारनौल के नागरिक अस्पताल में रखा गया है और उसके स्वजन अभी तक नहीं पहुंचे हैं।

Edited By: Preeti Gupta