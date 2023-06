Narnaul: साइबर पुलिस थाने में महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, धोखाधड़ी मामले की थी आरोपी

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि महिला के शरीर पर चोट के निशान हैं। हालांकि महिला की सामान्य मौत है या फिर मौत का कोई अन्य कारण यह तो जांच के बाद और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल सकेगा। फिलहाल महिला के शव को नारनौल के नागरिक अस्पताल में रखा गया है और उसके स्वजन अभी तक नहीं पहुंचे हैं।

थाने में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत।

Your browser does not support the audio element.

नारनौल, जागरण संवाददाता। साइबर पुलिस थाने में बंद धोखाधड़ी की आरोपित पश्चिम बंगाल की रहने वाली एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए नारनौल के नागरिक अस्पताल में रखा गया है। पुलिस महिला की मौत को सामान्य बता रही है। हालांकि सच्चाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल सकेगी। कनीना पुलिस थाने में 23 जून को गांव ढाणा के विनोद कुमार ने शिकायत दर्ज करवाई थी। उन्होंने बताया था कि 10 अप्रैल 2023 को उसके पास मोबाइल पर संदेश आया कि उसके एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड से 50 हजार 55 रुपये 98 पैसे कट गए हैं। 51 मिनट में तक लगातार पैसे कटने का आता रहा मैसेज शाम तीन बजकर 15 मिनट से शाम चार बजकर छह मिनट तक लगातार रुपये कटने के संदेश आए। इसके बाद उन्होंने बैंकर में जाकर क्रैडिक कार्ड को बंद करवा दिया। इसको लेकर पीड़ित ने बैंक को मेल करके शिकायत भी दर्ज करवाई थी। इस पर बैंक से पता किया तो पता चला कि अमर नगर फरीदाबाद के मुकेश के खाते में उक्त राशि में से 49 हजार 100 रुपये डाले गए हैं। पुलिस ने इस मामले में पश्मिच बंगाल की रहने वाली पंचशील दे नामक महिला को दिल्ली से गिरफ्तार किया था और नारनौल साइबर पुलिस पूछताछ कर रही थी। बुधवार रात को ही पुलिस ने करवाया था महिला का मेडिकल पुलिस के अनुसार महिला का बुधवार रात को मेडिकल करवाया था और बृहस्पतिवार सुबह करीब पांच बजे वह मृत अवस्था में मिली है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि महिला के शरीर पर चोट के निशान हैं। हालांकि महिला की सामान्य मौत है या फिर मौत का कोई अन्य कारण, यह तो जांच के बाद और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल सकेगा। फिलहाल महिला के शव को नारनौल के नागरिक अस्पताल में रखा गया है और उसके स्वजन अभी तक नहीं पहुंचे हैं।

Edited By: Pooja Tripathi