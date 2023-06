पुलिस कस्टडी में महिला की मौत: SHO समेत पांच पुलिसकर्मी सस्पेंड, हत्या का केस भी दर्ज; SPO बर्खास्त

नारनौल में महिला पुलिस थाने में बंगाल की महिला की मौत के मामले में महिला थाना प्रबंधक सहित पांच महिला पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। वहीं आरोपितों में महिला थाना प्रबंधक निरीक्षक शारदा एएसआई शकुंतला ईएचसी सुनीता महिला सिपाही प्रियंका महिला सिपाही मुनेश को निलंबित किया गया है और एक एसपीओ महिपाल को बर्खास्त किया गया है।

पुलिस कस्टडी में महिला की मौत: SHO समेत पांच पुलिसकर्मी सस्पेंड

नारनौल, जागरण संवाददाता। महिला पुलिस थाने में बंगाल की महिला की मौत के मामले में पुलिस अधीक्षक विक्रांत भूषण ने कड़ा संज्ञान लिया है। इस मामले में महिला थाना प्रबंधक सहित पांच महिला पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। SHO समेत पांच पुलिसकर्मी सस्पेंड इसके साथ ही मजिस्ट्रेट जांच करवाई जाएगी। आरोपित महिला पुलिस कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है, जबकि एसपीओ (स्पेशल पुलिस आफिसर) को बर्खास्त कर दिया गया है। आरोपितों में महिला थाना प्रबंधक निरीक्षक शारदा, एएसआई शकुंतला, ईएचसी सुनीता, महिला सिपाही प्रियंका, महिला सिपाही मुनेश को निलंबित किया गया है और एक एसपीओ महिपाल को बर्खास्त किया गया है। मामले में 176 सीआरपीसी की कार्रवाई के लिए सेशन जज को पत्र लिखा गया और बोर्ड मेंबर के सम्मुख पोस्टमार्टम कराने के लिए सीएमओ को पत्र लिखा गया है। मामले की जांच के लिए पुलिस अधीक्षक द्वारा एसआइटी टीम गठित की जाएगी । पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मामले में कार्रवाई की जाएगी। लापरवाही पर पुलिसकर्मियों के खिलाफ होगी कार्रवाई मामले की जांच में अगर किसी पुलिसकर्मी की लापरवाही मिलती है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मृतक महिला अविवाहित थी और लिव इन रिलेशनशिप में थी। उसका एक ढाई साल का बच्चा है, जो कि फिलहाल महिला पुलिस थाने में है। पुलिस विभाग इस बच्चे को सीडब्ल्यूसी (चाइल्ड वेलफेयर कमेटी) के हवाले करने की तैयारी कर रहा है। हालांकि, देखने वाली बात यह है कि महज ढाई साल के इस बच्चे के अभी दूध के दांत भी नहीं टूटे थे और उसे नहीं मालूम है कि अपराध क्या चीज होती है। उसकी मां ने क्या अपराध किया था। मां की गलतियाें की सजा इस मासूम बच्चे को मिली है। बृहस्पतिवार सुबह से ही इस बच्चे ने रो रोकर बुरा हाल कर रखा है। मम्मी-मम्मी..... कर रो रहे इस बच्चे को नहीं मालूम कि उसकी मां तो उससे बहुत दूर जा चुकी है और उसे उसके रोने की आवाज सुनाई नहीं दे रही है।

