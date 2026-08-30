कांटेदार चूहे के नाम पर होटल मालिक से 1.5 लाख की ठगी, नारनौल में सामने आया हैरान करने वाला मामला

जागरण संवाददाता, नारनौल। कांटेदार चूहा यानी झावा मूसा... आखिर ऐसा क्या है कि उसके नाम पर लाखों रुपये के मुनाफे का सपना दिखाया जा रहा है? नारनौल में इसी सवाल के बीच ठगी का एक मामला सामने आया है।

आरोपियों ने होटल संचालक को 2 लाख रुपये में झावा खरीदकर आठ लाख रुपये में बेचने और छह लाख रुपये कमाने का लालच दिया। पीड़ित पूरी रकम नहीं जुटा सका तो आरोपियों ने बाकी राशि खुद लगाने की बात कही और उसके 1.15 लाख रुपये लेकर यह कहकर निकल गए कि झावा दूसरी पार्टी को बेचकर लौटेंगे। इसके बाद न वे लौटे और न फोन उठाया।

पुलिस से शिकायत की ताजीपुर निवासी प्रवीण कुमार ने शहर थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया कि नांगल चौधरी रोड पर एचपी पेट्रोल पंप के सामने उसका होटल है। 27 अगस्त को बाइक पर एक महिला और एक व्यक्ति होटल पर पहुंचे। दोनों ने खुद को पति-पत्नी बताया। व्यक्ति ने अपना नाम गोपाल निवासी निमड़ी का बास, जिला अलवर बताया।

आरोपियों ने प्रवीण को झावा मूसा की खरीद-फरोख्त में मोटा मुनाफा होने की बात कही। बताया कि दो लाख रुपये लगाकर झावा खरीदा जाएगा और उसे आठ लाख रुपये में आगे बेच दिया जाएगा। अगले दिन जब प्रवीण ने बताया कि वह केवल 1.15 लाख रुपये ही जुटा पाया है तो आरोपियों ने बाकी रकम खुद लगाने की बात कही। कुछ देर बाद दो अन्य बाइक पर अपने साथियों को भी बुला लिया।

कॉल रिसीव नहीं की प्रवीण से 1.15 लाख रुपये लेने के बाद आरोपियों ने कहा कि वे झावा दूसरी पार्टी को बेचकर थोड़ी देर में रुपये लेकर लौट आएंगे। काफी देर तक इंतजार के बाद भी वे नहीं आए। फोन किया तो कॉल रिसीव नहीं की। आसपास तलाश करने पर भी कोई पता नहीं चला। इसके बाद प्रवीण ने पुलिस को शिकायत दी।