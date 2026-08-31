25 दिन से सफाई कर्मचारियों की हड़ताल, कूड़े के ढेर में तब्दील हुए नारनौल के बाजार और गली-मोहल्ले

जागरण संवाददाता, नारनौल। नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को लेकर चल रही प्रदेशव्यापी हड़ताल का रविवार को 25वां दिन है। लंबे समय से सफाई व्यवस्था प्रभावित होने के कारण शहर के मुख्य बाजारों से लेकर गली-मोहल्लों तक जगह-जगह कूड़े के ढेर नजर आ रहे हैं।

नियमित उठान नहीं होने से अब कचरा सड़कों तक फैलने लगा है, जिससे आम लोगों और दुकानदारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहर के बस स्टैंड, रेवाड़ी रोड, महावीर चौक, महेंद्रगढ़ रोड, सिंघाना रोड, पुल बाजार, बजाजा बाजार, पुस्तक गली, शिवाजी नगर, मिश्रवाड़ा, संघीवाड़ा, देवस्थान, आजाद चौक, महता चौक, बहरोड़ रोड, सब्जी मंडी और लोहा मंडी सहित अनेक स्थानों पर कूड़े के ढेर दिखाई दे रहे हैं। कई जगह कचरा सड़क के किनारे फैलने से आवागमन भी प्रभावित हो रहा है।

दुर्गंध से दुकानदार और ग्राहक परेशान स्थानीय लोगों का कहना है कि कई स्थानों पर कई दिनों से कचरा पड़ा होने के कारण आसपास का वातावरण दूषित हो गया है। कूड़े के ढेर से उठने वाली दुर्गंध के कारण लोगों को मुंह पर कपड़ा रखकर गुजरना पड़ रहा है। बाजारों में खरीदारी करने आने वाले लोगों को भी गंदगी के बीच से गुजरना पड़ता है।

लोगों ने आशंका जताई कि लंबे समय तक कचरा जमा रहने से संक्रमण और बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है।शहरवासी मनोज कुमार, राजेश, संजय, महेश और विजय कुमार ने बताया कि सफाई व्यवस्था जल्द बहाल नहीं हुई तो समस्या और गंभीर हो सकती है।