    एक घंटे तक हेलिकॉप्टर का मलबा ढूंढती रही नारनौल पुलिस, फर्जी निकली क्रैश होने की सूचना

    By BALWAN SHARMAEdited By: Pooja Tripathi
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 02:18 PM (IST)

    हरियाणा की नारनौल पुलिस को हेलिकॉप्टर क्रैश होने की झूठी सूचना मिली, जिसके बाद उन्होंने एक घंटे तक मलबे की तलाश की। तलाशी अभियान में कुछ नहीं मिलने पर सूचना फर्जी निकली। पुलिस अब झूठी सूचना देने वाले की जांच कर रही है और सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है।

    जागरण संवाददाता, नारनौल: डायल 112 पीड़ितों की सुरक्षा के लिए है, लेकिन कुछ लोग इस पर झूठी अफवाह फैलाकर न केवल फरियादियों की विश्वसनियता पर सवाल खड़े कर रहे हैं, बल्कि पुलिस की परेशानी भी बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं।

    इसी तरह की एक अफवाह मंगलवार सुबह डायल 112 पर किसी व्यक्ति ने नारनौल के महेंद्रगढ़ रोड स्थित एक्सिस बैंक के पास हेलीकॉप्टर क्रैश होने की सूचना देकर फैला दी। पुलिस मौके पर भी पहुंची पर अफवाह झूठी निकली।

    एक बार तो सूचना से प्रशासन में हड़कंप मच गया। डायल 112 पर सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीमें मौके के लिए रवाना हो गईं।

    सुबह 11 बजे मिली थी कॉल

    करीब 11 बजे डायल 112 के चंडीगढ़ हेड ऑफिस को किसी अज्ञात व्यक्ति ने फोन कर बताया कि नारनौल में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। कॉल में बताया गया कि हादसा महेंद्रगढ़ रोड पर एक्सिस बैंक के पास हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अमले में अफरा-तफरी मच गई।

    सूचना के बाद डायल 112 की दो गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंचीं। इसके साथ ही दमकल विभाग की दो गाड़ियां भी रवाना की गईं। अटेली और महेंद्रगढ़ दमकल केंद्रों को भी अलर्ट पर रखा गया।

    मौके पर पहुंची टीमों ने आसपास के इलाके में करीब एक घंटे तक सर्च अभियान चलाया और स्थानीय लोगों से पूछताछ की, लेकिन किसी भी तरह का मलबा या हादसे का निशान नहीं मिला।

    जब कोई सुराग नहीं मिला तो दमकल की गाड़ियां वापस लौट गईं। पुलिस की गाड़ियां भी लगभग 15 मिनट तक मौके पर रहीं और फिर उन्हें भी वापस बुला लिया गया।