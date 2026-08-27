मिड-डे-मील में गड़बड़ी पर डिजिटल पहरा, स्कूल रजिस्टर से PM पोषण एप तक होगी हाजिरी की जांच

जागरण संवाददाता, नारनौल। सरकारी स्कूलों में मिड-डे-मील के लिए विद्यार्थियों की संख्या में होने वाली गड़बड़ी पर अब डिजिटल पहरा रहेगा। शिक्षा निदेशालय ने पीएम पोषण योजना को पारदर्शी बनाने के लिए विद्यार्थियों की दैनिक हाजिरी की तीन स्तर पर निगरानी के निर्देश दिए हैं। पहली से आठवीं कक्षा तक बच्चों की उपस्थिति स्कूल रजिस्टर, पीएम पोषण एप और एमआइएस पोर्टल पर दर्ज होगी।

एमआईएस पोर्टल पर देनी होगी जानकारी तीनों रिकाॅर्ड में अंतर मिलने पर विद्यालय मुखिया की जवाबदेही तय की जाएगी। नई व्यवस्था के तहत कक्षा अध्यापक प्रतिदिन विद्यार्थियों की हाजिरी लेकर उपस्थित बच्चों की संख्या मिड-डे-मील इंचार्ज को देंगे। अध्यापकों के हस्ताक्षर के बाद इंचार्ज रजिस्टर में कुल संख्या दर्ज करेगा और विद्यालय मुखिया के हस्ताक्षर करवाएगा। इसी रिकाॅर्ड के आधार पर पीएम पोषण एप पर विद्यार्थियों की उपस्थिति अपडेट की जाएगी। वहीं, एमआईएस पोर्टल पर प्रत्येक विद्यार्थी की व्यक्तिगत उपस्थिति दर्ज होगी।

रोजाना पांच स्कूलों की होगी जांच मिड-डे-मील व्यवस्था की निगरानी के लिए बीईओ अपने ब्लाक में प्रतिदिन रैंडम आधार पर कम से कम पांच स्कूलों के हाजिरी रजिस्टर की प्रति मंगवाकर जांच करेंगे। इसी तरह डिप्टी डीईओ भी रोजाना पांच स्कूलों का चयन कर रिकाॅर्ड की जांच करेंगे। रजिस्टर की प्रति पर विद्यालय मुखिया के हस्ताक्षर अनिवार्य होंगे।