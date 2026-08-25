2 करोड़ की जमीन कब्जा मुक्त कराई, नारनौल में अवैध कॉलोनी पर जमकर गरजा प्रशासन का बुलडोजर

जागरण संवाददाता, नारनौल। नारनौल में जिला नगर योजनाकार की टीम ने मंगलवार को शहरी क्षेत्र में खालड़ा बालाजी मंदिर के पास राजस्व संपदा मौजा नारनौल में विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी के विरुद्ध तोड़फोड़ की कार्रवाई की।

करीब दो एकड़ भूमि में की गई कार्रवाई के दौरान छह डीपीसी, तीन चारदीवारी सहित सभी रोड नेटवर्क को उखाड़ दिया गया। यह कार्रवाई पुलिस बल की मौजूदगी में जिला प्रशासन के सहयोग से अमल में लाई गई।

जिला नगर योजनाकार दिनेश सिंह ने आमजन से अपील कर कहा कि नियंत्रित अथवा शहरी क्षेत्र में विभागीय अनुमति के बिना किसी प्रकार का निर्माण न करें और कृषि भूमि को आवासीय उपयोग के लिए परिवर्तित करने से पहले निदेशक, नगर व ग्राम आयोजना विभाग, हरियाणा, चंडीगढ़ से आवश्यक लाइसेंस व अनुमति लें।