नारनौल में मेगा मैराथन से पहले बड़ा सवाल, 65 हजार धावकों के बीच गोवंश को कैसे संभालेगा प्रशासन?

जागरण संवाददाता, नारनौल। राज्य स्तरीय हाफ मैराथन की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन ने शुरू कर दी हैं। कार्यक्रम स्थल नूनी अव्वल मोड़ से दोनों तरफ महेंद्रगढ़ और नारनौल से आने वाले वाहनों का आवागमन शुक्रवार दोपहर बाद ही रोक दिया गया है।

दूरदराज से आने वाले वाहन सेक्टर एक में से होते हुए सिंघाना रोड से रेवाड़ी रोड स्थित बस अड्डे तक पहुंच रहे हैं। सुरक्षा की दृष्टि से हाफ मैराथन में 800 पुलिस जवानों को सात डीएसपी की निगरानी में तैनात किया जा रहा है। शुक्रवार शाम तक हाफ मेराथन के लिए 65 हजार पंजीकरण हो चुके हैं।

इनमें पांच किलोमीटर की दौड़ लगाने वालों की संख्या 62 हजार है तो दस किलोमीटर दौड़ में तीन हजार प्रतिभागी शामिल होने जा रहे हैं। हालांकि मौसम विभाग ने रविवार को भारी वर्षा की चेतावनी दी है और एेसे में हाफ मेराथन पर भी असर पड़ सकता है।

शहर में करीब ढाई हजार से अधिक गोवंश घूम रहा है। नूनी अव्वल से महेंद्रगढ़ रोड पर शुक्रवार को कई गोवंश घूमते नजर आए। नगर परिषद प्रशासन ने सभी 80 कटों व गलियों के मोड़ पर वालींटियर और कर्मचारियों की तैनाती करने का दावा किया है, ताकि मेराथन में कोई बाधा न आए।

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बेशक पंजीकरण 65 हजार हो गए हैं पर उपस्थिति शतप्रतिशत होना संभव नहीं होता है। प्रशासन ने छात्रों और खिलाड़ियों के लिए 12 हजार टीशर्ट तैयार करवाई हैं। मुख्यमंत्री स्वयं पांच किलोमीटर तक खुली जीप में धावकों के साथ चलेंगे और इसके बाद सम्मान समारोह होगा।

समारोह ठीक साढ़े पांच बजे शुरू हो जाएगा। कलाकार महाबीर गुड्डू व अमित रोहतकिया अपनी प्रस्तुति देंगे और ठीक 6 बजकर 40 मिनट पर मुख्यमंत्री धावकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर देंगे। दैनिक जागरण ने शुक्रवार को शहर की पड़ताल की तो सैकड़ों गोवंश शहर में घूमते नजर आए। यह गोवंश चुनौती बनेगा, इस बात को अधिकारी भी स्वीकार कर रहे हैं। देखने वाली बात यह होगी कि गोवंश को सड़कों से हटाने में प्रशासन कितना कामयाब होता है।