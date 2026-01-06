नारनौल में वर्चस्व की जंग में चलीं गोलियां, थार सवार युवकों ने पार्क के पास की फायरिंग; इलाके में दहशत
नारनौल में मंगलवार शाम राधा कृष्ण पार्क के पास थार सवार युवकों ने लंगड़ी गैंग के सदस्यों पर फायरिंग की। वर्चस्व की लड़ाई के चलते हुई इस घटना में तीन रा ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, नारनौल। नारनौल शहर में मंगलवार देर शाम उस समय सनसनी फैल गई जब थार गाड़ी में सवार युवकों ने एक पार्क के पास खड़े युवकों पर फायर कर दिया। घटना शहर के मोहल्ला सलामपुरा स्थित राधा कृष्ण पार्क के नजदीक हुई। फायरिंग की इस वारदात को दो गुटों के बीच वर्चस्व की लड़ाई से जोड़कर देखा जा रहा है।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार थार गाड़ी में सवार होकर तीन युवक पार्क के पास पहुंचे और वहां खड़े लंगड़ी गैंग से जुड़े युवकों पर अचानक गोलियां चला दीं। इस दौरान करीब तीन राउंड फायर होने की जानकारी सामने आई है। बताया गया कि मोनू कौशिक नामक युवक के काफी नजदीक से गोली गुजरी, जिससे वह बाल-बाल बच गया। घटना के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए।
फायरिंग की आवाज सुनते ही पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। आसपास के लोग घरों से बाहर निकल आए और घटनास्थल पर भीड़ एकत्र हो गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत डायल 112 पर फोन कर पुलिस को सूचना दी।
सूचना मिलते ही सबसे पहले डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची। इसके बाद शहर थाना पुलिस और सीआईए की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने मौके से गोलियों के खोल बरामद किए हैं और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच शुरू कर दी है।
पुलिस जांच में सामने आया है कि मामला नारनौल की दो स्थानीय गैंग से जुड़ा हुआ है। दोनों गुट एक ही क्षेत्र के बताए जा रहे हैं और इनके बीच लंबे समय से वर्चस्व को लेकर तनाव चल रहा है। कुछ दिन पहले लंगड़ी गैंग के लोगों पर दूसरी गैंग के एक युवक के साथ मारपीट कर उसे घायल करने का आरोप लगा था।
मंगलवार की घटना को उसी रंजिश का बदला माना जा रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार हमलावर बिना नंबर की थार गाड़ी में सवार होकर आए थे। पुलिस विभिन्न पहलुओं से मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए गए हैं।
