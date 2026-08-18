नारनौल में फरार अपराधी सोमबीर एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार, पैर में लगी गोली
नारनौल में पुलिस ने फरार अपराधी सोमबीर को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। दौंगड़ा अहीर के पास हुई मुठभेड़ में सोमबीर के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया।
HighLights
फरार अपराधी सोमबीर नारनौल में पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया।
दौंगड़ा अहीर के पास हुई मुठभेड़ में सोमबीर के पैर में गोली लगी।
पुलिस ने घायल सोमबीर को काबू कर उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया।
जागरण संवाददाता, नारनौल। कनीना क्षेत्र के बागौत गांव निवासी फरार अपराधी सोमबीर को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। दौंगड़ा अहीर के पास पुलिस और सोमबीर के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान गोली लगने से सोमबीर घायल हो गया।
पुलिस ने उसे काबू कर उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। पुलिस के अनुसार, सोमबीर लंबे समय से फरार चल रहा था। पुलिस को उसकी मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद टीम ने दौंगड़ा अहीर के पास नाकाबंदी कर उसे पकड़ने का प्रयास किया।
पुलिस को देखते ही आरोपी ने भागने का प्रयास किया और पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में सोमबीर घायल हो गया। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के विरुद्ध दर्ज मामलों और मुठभेड़ की पूरी घटना को लेकर पुलिस की ओर से जांच की जा रही है।