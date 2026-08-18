नारनौल में फरार अपराधी सोमबीर एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार, पैर में लगी गोली

जागरण संवाददाता, नारनौल। कनीना क्षेत्र के बागौत गांव निवासी फरार अपराधी सोमबीर को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। दौंगड़ा अहीर के पास पुलिस और सोमबीर के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान गोली लगने से सोमबीर घायल हो गया।

पुलिस ने उसे काबू कर उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। पुलिस के अनुसार, सोमबीर लंबे समय से फरार चल रहा था। पुलिस को उसकी मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद टीम ने दौंगड़ा अहीर के पास नाकाबंदी कर उसे पकड़ने का प्रयास किया।