नारनौल में 90 डॉक्टर रहे हड़ताल पर, चार दिन में केवल 3,861 मरीजों ने ही कराया इलाज

जागरण संवाददाता, नारनौल। हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन की गठित एक्शन कमेटी के आह्वान पर बृहस्पतिवार को चौथे दिन भी डाक्टरों की हड़ताल जारी रही। बृहस्पतिवार को जिले में 148 डाक्टरों में से 90 डाक्टर हड़ताल पर रहे। हालांकि विभाग की ओर से इसके लिए की गई वैकल्पिक व्यवस्था जारी रही, लेकिन बृहस्पतिवार को नागरिक अस्पताल में कम ही मरीज इलाज कराने पहुंचे।

बता दें कि हरियाणा सरकार ने सरकारी डाक्टरों की हड़ताल पर इएमएसए लागू किया। साथ ही काम नही तो वेतन नही लगा दिया है। हालांकि इसके बावजूद हरियाणा के सरकारी अस्पतालों के डाक्टरों ने बुधवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। इसके बाद अस्पतालों में मरीजों की लंबी-लंबी कतारें लगना शुरू हो गई हैं। मरीज दवाई लेने के लिए दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। डाक्टरों की हड़ताल सोमवार से शुरू थी।

डॉक्टरों ने घोषणा की थी कि अगर उनकी। मांगें नहीं मानी गई तो बुधवार 10 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गये है। अब सरकार के एक्शन के बाद डाक्टरों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा कर दी है। उधर, स्थानीय विभागीय अधिकारी की ओर से हड़ताल पर रहे प्रोबेशन डाक्टरों को नोटिस जारी किया गया है।

असर : 822 लोग ही पहुंचे अस्पताल डॉक्टरों की हडताल के चलते बृहस्पतिवार को अस्पताल की ओपीडी मरीजों की संख्या काफी कम रही। हडताल से पहले ओपीडी पर 1350 मरीज पंजीकरण करवाने आते थे। परन्तु अब सोमवार को ओपीडी पर 1079 , मंगलवार को 981, बुधवार को 979 और 822 मरीजों ने अपना इलाज के लिए पंजीकरण कराया । इस तरह चार दिनों में कुल हडताल के दौरान 3861 मरीजों में अस्पताल की ओपीडी पर मरीजों ने पंजीकरण करवाया। वहीं गायनी वार्ड में पांच दिसंबर से लेकर बृहस्पतिवार तक 47 नार्मल प्रसव हुए है और तथा 21 सिजेरियन प्रसव हुए।

पिछले दिनों डाक्टर से जांच करवाकर दवाई लेकर गया था। परन्तु दवाई का असर बिलकुल भी पड़ रहा है। क्योंकि काफी दिनोें से हाथ में दर्द हो रहा है। आज डाक्टर से जांच करवाने के लिये आया था। परन्तु डाक्टर ओपीडी पर नही बैठे है। प्राईवेट अस्पताल में जाकर डाक्टर को दिखाना पडेगा।