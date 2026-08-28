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नारनौल: डॉक्टर पति ने स्टाफ नर्स पत्नी को उबलते पानी से झुलसाया, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती

By vipin kumar Edited By: Anup Tiwari
Updated: Fri, 28 Aug 2026 11:37 PM (IST)

नारनौल के कैलाश नगर में एक निजी डॉक्टर पर अपनी स्टाफ नर्स पत्नी पर उबलता पानी डालने और मारपीट करने ...और पढ़ें

एआई जेनेरेटेड इमेज।

एआई जेनेरेटेड इमेज।

HighLights

  1. डॉक्टर पति ने स्टाफ नर्स पत्नी पर उबलता पानी डाला।

  2. घरेलू विवाद में महिला गंभीर रूप से झुलसी, अस्पताल में भर्ती।

  3. पुलिस ने आरोपी पति घनश्याम शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज किया।

जागरण संवाददाता, नारनौल। कैलाश नगर में घरेलू विवाद के दौरान एक प्राइवेट डाक्टर पर अपनी स्टाफ नर्स पत्नी के साथ मारपीट करने और उसके चेहरे पर उबलता पानी डालकर झुलसाने का आरोप लगा है। घटना में महिला गंभीर रूप से झुलस गई। उसे उपचार के लिए नागरिक अस्पताल नारनौल में भर्ती कराया गया।

पुलिस ने पहले पीड़िता के भाई की शिकायत दर्ज की और महिला के बयान देने के लिए फिट होने के बाद उसका बयान भी लिया। इसके आधार पर शहर थाना पुलिस ने आरोपित पति के विरुद्ध मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार पीड़िता नागरिक अस्पताल नारनौल में स्टाफ नर्स के पद पर कार्यरत है। उसके भाई पंकज ने शिकायत में बताया कि उसकी बहन की शादी करीब 15 वर्ष पहले घनश्याम शर्मा से हुई थी। दंपती के दो बच्चे हैं। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि घनश्याम शराब पीने का आदी है और नशे की हालत में पत्नी व बच्चों के साथ मारपीट करता है।

शिकायत के मुताबिक घरेलू विवाद के दौरान घनश्याम ने पत्नी के साथ मारपीट की। आरोप है कि इसी दौरान उसने उबलता पानी महिला के चेहरे पर डाल दिया। महिला के शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और उसे बचाया। आरोप है कि इसके बाद घनश्याम जान से मारने की धमकी देकर वहां से फरार हो गया।

मामले की जांच में जुटी पुलिस

घटना के बाद स्वजन घायल महिला को नागरिक अस्पताल लेकर पहुंचे। प्रारंभिक चिकित्सकीय जांच में महिला को बयान देने के लिए अनफिट बताया गया। इसके बाद पुलिस ने उसके भाई पंकज के बयान दर्ज किए। मेडिकल लीगल रिपोर्ट (एमएलआर) में महिला के शरीर पर जलने से संबंधित पांच चोटों का उल्लेख किया गया है।

बाद में चिकित्सकों ने महिला को बयान देने के लिए फिट घोषित किया। पुलिस ने उसका बयान दर्ज कर मेडिकल रिपोर्ट समेत अन्य तथ्यों को जांच में शामिल किया। शहर थाना नारनौल पुलिस ने आरोपित घनश्याम शर्मा के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 115(2), 126(2) और 351(3) के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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