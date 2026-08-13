टेलीग्राम पर टास्क के बहाने ठगे 80 हजार से ज्यादा, नारनौल पुलिस ने जयपुर से आरोपी को दबोचा

जागरण संवाददाता, नारनौल। घर बैठे ऑनलाइन कमाई का लालच देकर पहले छोटे-छोटे टास्क करवाए और बदले में रकम वापस भेजकर भरोसा जीता।

इसके बाद टेलीग्राम ग्रुप में जोड़कर ज्यादा मुनाफे का झांसा दिया और निवेश के नाम पर अलग-अलग खातों में रकम ट्रांसफर करवा ली। जब पीड़ित ने अपनी रकम वापस मांगी तो टैक्स और अन्य शुल्क के नाम पर और पैसे जमा कराने को कहा गया। इस तरह साइबर ठगों ने बलाहा कलां निवासी अमित कुमार से 86,800 रुपये ठग लिए।

साइबर थाना नारनौल पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर सोनू निवासी लालपुरा, जयपुर (राजस्थान) को गिरफ्तार किया है। आरोपी को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

पीड़ित ने नारनौल में दी शिकायत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक फैजल खान के अनुसार, अमित कुमार ने 28 फरवरी 2025 को साइबर थाना नारनौल में शिकायत दी थी। शिकायत के मुताबिक, उसके वॉट्सएप नंबर पर एक अज्ञात व्यक्ति का संदेश आया। उसने अपना नाम अनवी पटेल बताते हुए घर बैठे रुपये कमाने की ऑनलाइन स्कीम बताई।

बड़ी रकम निवेश करने को कहा इसके बाद बातचीत टेलीग्राम पर पहुंच गई और वहां उसे अलग-अलग ऑनलाइन टास्क दिए जाने लगे। शुरुआत में छोटे टास्क करवाकर कुछ रकम वापस कर दी गई। इससे पीड़ित को लगा कि योजना वास्तविक है। ठगों ने इसी भरोसे को हथियार बनाया और बाद में अधिक मुनाफे का लालच देकर बड़ी रकम निवेश करने के लिए कहा।

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