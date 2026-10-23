बुधवार रात से अंधेरे में नांगल चौधरी, बिजली-पानी को तरसे लोग; ठप्प पड़ा कारोबार

संवाद सहयोगी, नांगल चौधरी। नांगल चौधरी में शहर सहित ग्रामीण अंचल में बुधवार आधी रात से बिजली सप्लाई गुल है। जिससे जहा बिजली आधारित कार्य ठप्प है, वही पेयजल संकट गहरा गया है। ग्रामीण भी बिजली कर्मचारियों का समर्थन कर अव्यवस्था के लिए सरकार को कोस रहे है।

ग्रामीणों का कहना है कि आज इंसान पूर्णरूप से बिजली पर निर्भर है। भोजन से लेकर पानी तक सब बिजली के भरोसे है। रात करीब बारह बजे से बिजली कट है। इससे उनका बिजली आधारित पूरा कार्य ठप्प हो गया है। सबसे बड़ा संकट पेयजल का है।

भूमिगत जलस्तर अधिक गहरा होने से बिजली संचालित मोटर से ही उन्हें पानी मिल पाता है। सरकारी नलकूप की सप्लाई ठप्प हो गई। बिजली के बिना पानी की व्यवस्था करना मुश्किल है। मवेशियों के लिए पानी का प्रबंध करना ग्रामीणों के लिए चुनोती बनकर रह गया है।