नारनौल में दिल दहला देने वाली वारदात, मां ने घर लौटने से किया इनकार; नाराज बेटी ने दे दी जान

जागरण संवाददाता, नांगल चौधरी(नारनौल)। नारनौल के नांगल चौधरी से आत्महत्या का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सबको झकझोर कर रख दिया है। यहां एक मां के मायके से न लौटने के चलते बेटी की आत्महत्या का मामला सामने आया है।

जानकारी के अनुसार नांगल चौधरी में पति की शराब की लत से परेशान पत्नी बच्चों को छोड़ मायके चली गई थी। बड़ी बेटी मुस्कान ने मां से फोन कर वापस आने की बात कही। लेकिन मां ने बेटी की बात नहीं मानी और वापिस घर आने से इनकार कर दिया तो नाराज बेटी ने आत्महत्या कर ली। घटना सोमवार रात की बताई जा रही है। हालांकि मामले की सच्चाई क्या है इसका पताया लगाया जा रहा है।