एक कर्मचारी की छुट्टी से थमी पूरे गांव की पानी सप्लाई, मुंडिया खेड़ा में ग्रामीणों का फूटा गुस्सा
मंडी अटेली के गांव मुंडिया खेड़ा में एक कर्मचारी की छुट्टी पर जाने से पूरे गांव की पेयजल आपूर्ति ठप ...और पढ़ें
HighLights
एक कर्मचारी की छुट्टी से पूरे गांव की पानी सप्लाई रुकी।
ग्रामीणों ने जन स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया।
स्थायी समाधान और अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती की मांग।
संवाद सहयोगी, मंडी अटेली। गांव मुंडिया खेड़ा में पेयजल व्यवस्था एक कर्मचारी की छुट्टी पर निर्भर होने का मामला सामने आया है। पेयजल सप्लाई चलाने वाले कर्मचारी के अवकाश पर जाते ही पूरे गांव की पानी सप्लाई बाधित हो गई, जिससे नाराज ग्रामीण सड़क पर उतर आए और जन स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ प्रदर्शन कर रोष जताया।
ग्रामीणों ने बताया कि गांव में पेयजल आपूर्ति के लिए छह पानी के बोर और दो वाटर बूस्टर लगे हुए हैं। इन सभी को संचालित करने के लिए केवल दो कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय की गई है।
एक कर्मचारी बूस्टर संभालता है, जबकि दूसरा छहों बोरों की देखरेख करता है। ऐसे में जैसे ही सप्लाई चालक छुट्टी पर गया, पानी की आपूर्ति ठप हो गई और गांव के कई मोहल्लों में लोगों को पीने के पानी के लिए परेशान होना पड़ा।
ग्रामीणों का विभाग पर लापरवाही का आरोप
प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया। उनका कहना था कि इतनी बड़ी आबादी वाले गांव की जलापूर्ति केवल दो कर्मचारियों के भरोसे चल रही है, जो किसी भी समय व्यवस्था को ठप कर सकती है।
गांव के सरपंच पवन ने बताया कि समस्या की जानकारी कई बार जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को दी गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारी फोन तक नहीं उठा रहे और न ही वैकल्पिक कर्मचारी भेजने की व्यवस्था की गई।
इससे ग्रामीणों में भारी नाराजगी है। महिलाओं ने कहा कि पानी नहीं आने से घरों का कामकाज प्रभावित हो गया है। लोगों को दूर-दराज के हैंडपंप और निजी ट्यूबवेल से पानी भरकर लाना पड़ रहा है।
ग्रामीणों ने दी चेतावनी
ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द स्थायी व्यवस्था नहीं की गई और अतिरिक्त कर्मचारी तैनात नहीं किए गए तो आंदोलन तेज किया जाएगा।
ग्रामीणों ने मांग की कि गांव की पेयजल व्यवस्था को सुचारु रखने के लिए तुरंत वैकल्पिक सप्लाई चालक नियुक्त किया जाए और भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न बने, इसके लिए पर्याप्त कर्मचारियों की तैनाती सुनिश्चित की जाए।