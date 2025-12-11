अब तो न सेर का पता न ही छंटाक का..., गांव की हवेली से लेकर गुड़ की भेली तक; गांव की परंपराएं हो रहीं लुप्त

जागरण संवाददाता, कनीना। एक जमाने में विवाह समारोह समेत विभिन्न उत्सव और विशेषकर नए वर्ष पर गुड़ की भेली देने का रिवाज था, किंतु अब दुकानों से भेलियां गायब हैं। वैसे तो बुजुर्ग कहते हैं गुड़ की भेली और गांव की अभेली दोनों ही ग्रामीण क्षेत्रों से गायब होती जा रही हैं। वास्तव में गुड़ से बना हुआ चक्का भेली कहलाता था और यह सेर में मापी जाती थी।

आजकल जहां तौल के लिए किलोग्राम प्रयोग किया जाता है, किसी जमाने में सेर और छटांक प्रयोग करते थे। 16 छटांक का एक सेर बनता था और एक सेर में करीब 900 ग्राम वजन होता था। आज भी पुराने घरों में सेर का बट्टा देखने को मिल सकता है। अब सेर का स्थान किलोग्राम ने ले लिया किंतु अढ़ाई सेर या पांच सेर की गुड़ की भेली दुकानों पर मिलती थी।

जहां विवाह शादियों में लड़का आदि होने पर गुड़ की भेली दी जाती थी वहीं 1 से 14 जनवरी तक तो गुड़ की भेलियों की इस कदर मांग होती थी की दुकानों पर गुड़ ही गुड़ नजर आता था। बुजुर्गों का कहना है कि जहां प्रसाद के रूप में शक्कर तत्पश्चात बताशे उसके बाद बूंदी प्रयोग में लाई जाती हैं। इसी प्रकार पुराने वक्त में गुड़ ही सबसे बड़ी मिठाई होती थी।

खुशी के अवसर पर गुड़ का लेनदेन होता था और गुड़ की 2.5 या 5 सेर खुशी खुशी में दिया जाता था जो धीरे धीरे बंद हो गई। और अब तो गुड़ की भेली दिखाई नहीं पड़ती। बुजुर्ग बताते हैं कि पहले किसी भी उत्सव पर चूरमा, खीर, दाल आदि बनाई जाती थी और वहीं परंपरा आज भी चली आ रही है। 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन जा दाल व चूरमा आज भी चाव से खाया जाता है।

नए साल पर प्रथम जनवरी से कभी गुड़ लेकर के माता-पिता अपनी विवाहित पुत्री के ससुराल या भाई अपनी विवाहित बहन के लिए गुड़ की भेली देकर आता था और साथ में घी भी देकर आता था ताकि मकर संक्रांति पर चूरमा और दाल बनाई जा सके। इसे त्योहारी नाम से जाना जाता था। अब ना तो त्योहारी बची है और ना गुड़ की भेली का लेनदेन होता है।

आज गुड़ की भेली गायब हैं। दुकानदारों कृष्ण कुमार, योगेश कुमार, रोहित कुमार आदि ने बताया कभी मकर संक्रांति पर गुड़ की भेली की मांग होती थी लेकिन अब गुड़ की भेली के खरीददार नहीं रहे। इसलिए प्रचलन घट गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में हवेली पर विशेष ध्यान दिया जाता था।