परिसीमन के बाद महेंद्रगढ़ बनेगा अलग जिला? विधायक की मांग पर CM नायब सैनी का कैसा रिएक्शन

मोहनलाल अग्रवाल, महेंद्रगढ़। जिला मुख्यालय नारनौल और जिले का नाम महेंद्रगढ़। यह विवाद वर्षों पुराना है। इस मुद्दे को लेकर महेंद्रगढ़ के विधायक कंवर सिंह यादव ने अब नारनौल और महेंद्रगढ़ दोनों को अलग जिला बनाने की मांग को लेकर मुखर होकर आवाज उठानी शुरू कर दी है।

उन्होंने नए जिले बनाने के लिए गठित कमेटी के अध्यक्ष मंत्री कृष्णलाल पंवार और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के समक्ष इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया है। हालांकि, विधायक को नए परिसीमन के बाद इस पर कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है।

नया परिसीमन प्रस्तावित 2027 में नया परिसीमन प्रस्तावित है और यह संसद में प्रस्ताव पास करने को लेकर कवायद चल रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या अगले दो साल बाद जिले के इस विवाद का पटाक्षेप हो पाएगा।

दरअसल, प्रदेश के सबसे पुराने जिलों में शुमार महेंद्रगढ़ जिला प्रदेश में अपवाद के तौर पर जाना जाता है, जहां जिला मुख्यालय का नाम अलग है और जिले का नाम कुछ और है। लंबे समय तक संघर्ष कर चुके महेंद्रगढ़ जिले का जिला मुख्यालय नारनौल मे स्थित है। दोनों ही एरिया के लोग इस मुद्दे पर आमने-सामने आते रहे हैं। महेंद्रगढ़ के सामाजिक संगठन और बार एसोसिएशन इस मुद्दे पर लंबे समय तक संघर्ष कर चुके हैं।

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