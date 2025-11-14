हरियाणा में कल से बदल जाएगा स्कूलों का समय, ठंड के चलते लिया फैसला; 15 फरवरी तक नई टाइमिंग रहेगी लागू

जागरण संवाददाता, नारनौल। सर्दी के मौसम को देखते हुए महेंद्रगढ़ जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों के समय में परिवर्तन किया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी सुनील दत्त ने जानकारी देते हुए बताया कि अब 15 नवंबर से 15 फरवरी 2026 तक जिले के सभी राजकीय और अराजकीय विद्यालयों का समय सुबह 9:30 से दोपहर 3:30 बजे तक रहेगा।

उन्होंने बताया कि यह निर्णय विद्यार्थियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया है। सर्दियों में सुबह के समय कोहरा और ठंड बढ़ने से बच्चों को स्कूल आने-जाने में परेशानी होती है, इसलिए समय में यह बदलाव किया गया है। डीईओ सुनील दत्त ने सभी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों और प्राचार्यों को निर्देश दिए हैं कि वे विभाग द्वारा जारी नए समय का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें।

उन्होंने कहा कि किसी भी विद्यालय द्वारा आदेशों की अवहेलना पाए जाने पर संबंधित संस्था के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जिला शिक्षा अधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि समय परिवर्तन के दौरान किसी विद्यार्थी या अभिभावक से शिकायत प्राप्त होती है या विद्यालय निर्धारित समय से अलग व्यवस्था अपनाते हैं, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित विद्यालय की होगी।