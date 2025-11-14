हरियाणा में कल से बदल जाएगा स्कूलों का समय, ठंड के चलते लिया फैसला; 15 फरवरी तक नई टाइमिंग रहेगी लागू
महेंद्रगढ़ जिले में सर्दी के कारण स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। 15 नवंबर से 15 फरवरी 2026 तक सभी स्कूल सुबह 9:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक खुलेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है और सभी स्कूलों को निर्देशों का पालन करने का आदेश दिया गया है।
जागरण संवाददाता, नारनौल। सर्दी के मौसम को देखते हुए महेंद्रगढ़ जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों के समय में परिवर्तन किया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी सुनील दत्त ने जानकारी देते हुए बताया कि अब 15 नवंबर से 15 फरवरी 2026 तक जिले के सभी राजकीय और अराजकीय विद्यालयों का समय सुबह 9:30 से दोपहर 3:30 बजे तक रहेगा।
उन्होंने बताया कि यह निर्णय विद्यार्थियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया है। सर्दियों में सुबह के समय कोहरा और ठंड बढ़ने से बच्चों को स्कूल आने-जाने में परेशानी होती है, इसलिए समय में यह बदलाव किया गया है। डीईओ सुनील दत्त ने सभी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों और प्राचार्यों को निर्देश दिए हैं कि वे विभाग द्वारा जारी नए समय का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें।
उन्होंने कहा कि किसी भी विद्यालय द्वारा आदेशों की अवहेलना पाए जाने पर संबंधित संस्था के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जिला शिक्षा अधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि समय परिवर्तन के दौरान किसी विद्यार्थी या अभिभावक से शिकायत प्राप्त होती है या विद्यालय निर्धारित समय से अलग व्यवस्था अपनाते हैं, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित विद्यालय की होगी।
उन्होंने कहा कि यह निर्देश जिले के सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को भी भेज दिए गए हैं ताकि वे अपने-अपने क्षेत्र के स्कूलों में आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराएं। उन्होंने अभिभावकों से भी अपील की कि वे नए समय की जानकारी अपने बच्चों तक पहुंचाएं और यह सुनिश्चित करें कि बच्चे समय पर स्कूल पहुंचे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।