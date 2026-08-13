राजस्थान से पिकअप में ठूंस-ठूंसकर भरकर लाए 44 पशु, महेंद्रगढ़ में पुलिस ने तस्करों के मंसूबों पर फेरा पानी
महेंद्रगढ़ में पुलिस ने 152-डी पर नाकाबंदी के दौरान एक पिकअप से ठूंस-ठूंसकर भरी 44 भेड़-बकरियां बरामद कीं। ...और पढ़ें
HighLights
महेंद्रगढ़ में 152-डी पर 44 पशुओं से भरी पिकअप पकड़ी।
वाहन में 35 भेड़ें और 9 बकरियां ठूंसकर भरी थीं।
पुलिस ने दो आरोपितों को गिरफ्तार किया, पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्रवाई।
संवाद सहयोगी, महेंद्रगढ़। 152-डी पर पुलिस की नाकाबंदी में पशुओं को ठूंस-ठूंसकर ले जाने का मामला सामने आया है। थाना सदर महेंद्रगढ़ पुलिस ने राजस्थान नंबर की एक पिकअप को रोककर जांच की तो उसमें क्षमता से कहीं अधिक संख्या में भेड़-बकरियां भरी मिलीं।
वाहन से 35 भेड़ और नौ बकरियां यानी कुल 44 पशु बरामद किए गए। पुलिस ने पिकअप चालक समेत दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है।
पुलिस के अनुसार थाना सदर महेंद्रगढ़ की टीम उच्ची भाण्डोर क्षेत्र में गश्त कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि राजस्थान नंबर की पिकअप में भेड़-बकरियों को ठूंस-ठूंसकर 152-डी की तरफ ले जाया जा रहा है।
सूचना मिलते ही टीम ने 152-डी पर नाकाबंदी कर वाहनों की जांच शुरू कर दी। कुछ देर बाद बताए गए हुलिये की राजस्थान नंबर की पिकअप आती दिखाई दी।
अंदर का नजारा देख पुलिस भी चौंकी
पुलिस ने वाहन को रुकवाकर तलाशी ली तो अंदर का नजारा देखकर पुलिस भी चौंक गई। पिकअप में भेड़-बकरियों को इस तरह से ठूंसकर भरा गया था कि पशुओं के लिए पर्याप्त जगह तक नहीं थी। गिनती करने पर वाहन से 35 भेड़ और नौ बकरियां मिलीं।
पुलिस ने मौके से राहुल निवासी डुगरी खुर्द, थाना किशनगढ़, जयपुर और उसके साथ मौजूद नरेश कुमार निवासी नाथूसर, थाना श्रीमाधोपुर, सीकर को गिरफ्तार कर लिया। पिकअप वाहन को भी पुलिस ने कब्जे में ले लिया है।
बरामद सभी पशुओं को सुरक्षित कब्जे में लेकर मामले की आगे की कार्रवाई की जा रही है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक फैजल खान ने बताया कि पशुओं को अत्यधिक संख्या में वाहन में भरकर ले जाया जा रहा था।
मामले में थाना सदर महेंद्रगढ़ में पशु क्रूरता अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। गिरफ्तार आरोपितों से पूछताछ की जा रही है कि वे पशुओं को कहां से लेकर आए थे और इन्हें कहां ले जाया जा रहा था। पुलिस मामले की पूरी कड़ी खंगाल रही है।