राजस्थान से पिकअप में ठूंस-ठूंसकर भरकर लाए 44 पशु, महेंद्रगढ़ में पुलिस ने तस्करों के मंसूबों पर फेरा पानी

संवाद सहयोगी, महेंद्रगढ़। 152-डी पर पुलिस की नाकाबंदी में पशुओं को ठूंस-ठूंसकर ले जाने का मामला सामने आया है। थाना सदर महेंद्रगढ़ पुलिस ने राजस्थान नंबर की एक पिकअप को रोककर जांच की तो उसमें क्षमता से कहीं अधिक संख्या में भेड़-बकरियां भरी मिलीं।

वाहन से 35 भेड़ और नौ बकरियां यानी कुल 44 पशु बरामद किए गए। पुलिस ने पिकअप चालक समेत दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार थाना सदर महेंद्रगढ़ की टीम उच्ची भाण्डोर क्षेत्र में गश्त कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि राजस्थान नंबर की पिकअप में भेड़-बकरियों को ठूंस-ठूंसकर 152-डी की तरफ ले जाया जा रहा है। सूचना मिलते ही टीम ने 152-डी पर नाकाबंदी कर वाहनों की जांच शुरू कर दी। कुछ देर बाद बताए गए हुलिये की राजस्थान नंबर की पिकअप आती दिखाई दी। अंदर का नजारा देख पुलिस भी चौंकी पुलिस ने वाहन को रुकवाकर तलाशी ली तो अंदर का नजारा देखकर पुलिस भी चौंक गई। पिकअप में भेड़-बकरियों को इस तरह से ठूंसकर भरा गया था कि पशुओं के लिए पर्याप्त जगह तक नहीं थी। गिनती करने पर वाहन से 35 भेड़ और नौ बकरियां मिलीं।