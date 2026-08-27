महेंद्रगढ़ के घाटासेर गांव में दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष, चार गोलियां लगने से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल

संवाद सहयोगी, नांगल चौधरी (महेंद्रगढ़)। महेंद्रगढ़ में नांगल जौधरी के गांव घाटाशेर में बुधवार देर रात करीब 11 बजे दो पक्षों के बीच हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। घटना में अतर सिंह को चार गोलियां लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है।

जानकारी के अनुसार, विकास उर्फ बब्लू की कार में गांव निवासी विकास उर्फ घाटा और सचिन और उसके दो साथियों के साथ किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। आरोप है कि विवाद के दौरान विकास उर्फ घाटा और उसके साथियों ने कार के शीशे तोड़ दिए।

कार के शीशे तोड़े जाने पर विवाद इसके बाद अतर सिंह, जो विकास उर्फ बब्लू का चाचा बताया जा रहा है, अपने भतीजे की कार तोड़े जाने से नाराज होकर विकास उर्फ घाटा के घर के सामने पहुंच गया। वहां दोनों पक्षों के बीच गाली-गलौज शुरू हो गई।

गांव घाटाशेर में मौके पर पड़े हुए खून के निशान आरोप है कि इसी दौरान विकास उर्फ घाटा अपने घर से अवैध हथियार लेकर बाहर आया और अतर सिंह पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोलीबारी में अतर सिंह को चार गोलियां लगीं, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया।