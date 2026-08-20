महेंद्रगढ़ में सुबह की सैर पर निकले शख्स के सामने अचानक आया तेंदुआ, मोबाइल के कैमरे में कैद हुई खौफनाक घटना

जागरण संवाददाता, निजामपुर (महेंद्रगढ़)। गांव बसीरपुर से मुकुंदपुरा जाने वाले टाइलों के रास्ते पर गुरुवार सुबह तेंदुआ दिखाई देने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई। सरपंच पति अमित यादव ने बताया कि गांव के नंबरदार राजेंद्र यादव सुबह सैर के लिए निकले थे।

इसी दौरान बसीरपुर-मुकुंदपुरा रास्ते के बीच मैगजीन स्टोर के पास उन्होंने रास्ते पर तेंदुए को घूमते देखा। राजेंद्र यादव ने तेंदुए को मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया और इसकी सूचना सरपंच प्रतिनिधि अमित यादव व वन विभाग के रेंज ऑफिसर रजनीश यादव को दी।

सरपंच ममता के पति अमित यादव ने बताया कि पिछले तीन-चार दिनों से क्षेत्र में तेंदुआ घूमने की चर्चा है। तेंदुए की मौजूदगी से खेतों में जाने वाले ग्रामीणों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों में भय बना हुआ है। उन्होंने प्रशासन से तेंदुए को जल्द सुरक्षित पकड़कर आबादी से दूर छोड़ने की मांग की है।