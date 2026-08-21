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महेंद्रगढ़ में बायल की पहाड़ियों में अवैध खनन रोकने पहुंचे वनकर्मी, ड्राइवर ने उन्हीं पर चढ़ा दी जेसीबी; रौंदी बाइक

By Digital Desk Edited By: Neeraj Tiwari
Updated: Fri, 21 Aug 2026 02:29 PM (IST)

महेंद्रगढ़ के बायल गांव की पहाड़ियों में अवैध खनन रोकने गए वनकर्मियों पर जेसीबी चालक ने हमला कर दिया। वनकर्मियों ने भागकर जान बचाई, लेकिन उनकी सरकारी बाइक जेसीबी के नीचे आकर क्षतिग्रस्त हो गई।

जेसीबी को अपनी ओर आता देख वनकर्मियों ने भागकर जान बचाई, जबकि उनकी सरकारी बाइक जेसीबी के नीचे आकर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। वीडियो ग्रैब

जेसीबी को अपनी ओर आता देख वनकर्मियों ने भागकर जान बचाई, जबकि उनकी सरकारी बाइक जेसीबी के नीचे आकर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। वीडियो ग्रैब

HighLights

  1. बायल पहाड़ियों में अवैध खनन रोकने पहुंचे वनकर्मी।

  2. जेसीबी चालक ने वनकर्मियों पर चढ़ाने का प्रयास किया।

  3. वनकर्मियों की सरकारी बाइक जेसीबी से क्षतिग्रस्त हुई।

विपिन सिंह, निजामपुर (महेंद्रगढ़)। बायल गांव की पहाड़ियों में अवैध खनन रोकने पहुंचे वनकर्मियों पर जेसीबी चढ़ाने का प्रयास किए जाने का मामला सामने आया है। जेसीबी को अपनी ओर आता देख वनकर्मियों ने भागकर जान बचाई, जबकि उनकी सरकारी बाइक जेसीबी के नीचे आकर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग के अधिकारी और पुलिस टीम मौके पर पहुंची।

वनकर्मियों को देख जेसीबी दौड़ा दी

जानकारी के अनुसार, वन विभाग के गार्ड सिकंदर, ग्रुप-डी कर्मचारी मोहन और माली संजय नियमित गश्त पर थे। इसी दौरान उन्हें बायल की पहाड़ियों में जेसीबी से अवैध खनन होता दिखाई दिया। वनकर्मियों ने जेसीबी को रोककर खनन बंद कराने का प्रयास किया। आरोप है कि चालक ने जेसीबी रोकने के बजाय उसे वनकर्मियों की ओर ही बढ़ा दिया।

पुलिस ने बाइक को निकाला

अचानक जेसीबी अपनी ओर आती देख तीनों वनकर्मी मौके से भागे। इस दौरान उनकी सरकारी बाइक वहीं रह गई और जेसीबी उसके ऊपर चढ़ गई। इससे बाइक क्षतिग्रस्त हो गई। घटना के बाद वन विभाग के रेंज अधिकारी रजनीश और डायल-112 की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने जेसीबी के नीचे फंसी बाइक को बाहर निकलवाया।

बायल की पहाड़ियों में कर रहे थे गश्ती

प्राथमिक जानकारी के अनुसार जेसीबी संजय उर्फ माडू राम की बताई जा रही है, जबकि उसे वसीम चला रहा था। वन विभाग की ओर से मामले में पुलिस को शिकायत देने की तैयारी की जा रही है।

रेंज अधिकारी रजनीश ने बताया कि क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। इसी अभियान के तहत वनकर्मी गश्त करते हुए बायल की पहाड़ियों में पहुंचे थे। वहां अवैध खनन रोकने के दौरान यह घटना हुई। मामले की शिकायत पुलिस को दी जाएगी।

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