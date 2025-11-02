Language
    हरियाणा के इस शहर में आसान होगा सफर, 1.80 करोड़ की लागत से बनेंगी पांच नई सड़कें

    Updated: Sun, 02 Nov 2025 09:59 AM (IST)

    हरियाणा के महेंद्रगढ़ शहर में 1.80 करोड़ रुपये की लागत से पांच नई सड़कें बनाई जाएंगी। इन सड़कों के बनने से शहर में आवागमन सुगम होगा और कनेक्टिविटी बेहतर होगी। यह परियोजना शहर के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगी और स्थानीय लोगों के लिए फायदेमंद साबित होगी।

    महेंद्रगढ़ में कराया जाएगा पांच सड़कों का निर्ममाण।

    मोहनलाल अग्रवाल, महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ शहर में कई सड़कें क्षतिग्रस्त होने के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नगर पालिका प्रशासन द्वारा 1.80 करोड़ रूपये की लागत से पांच सड़कों का निर्माण करवाया जाएगा। इनके बन जाने के बाद शहरवासियों को लाभ मिलेगा।

    इन बदहाल पांच सड़कों को जल्द ही बनाया जाएगा। इनमें ब्रह्मचारी रोड, मोहल्ला खटीकान, वार्ड न. छह, 14 की सड़कें शामिल हैं। इनके अलावा तीन मुख्य सड़कों का निर्माण कार्य शुरू किया जा चुका है।

    शहर के 11 हट्टा बाजार से मोदाश्रम, मोहल्ला सराय से सैनी सभा तक, खाद्य आपूर्ति विभाग से मंडी गेट नंबर एक तक रेलवे रोड का निर्माण का शुरू कर दिया गया है। नगर पालिका की ओर से डुलाना रोड पर टेंडर प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। जब तक टेंडर अलाट नहीं किया जाता, तब तक पैचवर्क करवाने की योजना बनाई है।

    इस माह में ब्रह्मचारी रोड, डुलाना रोड, मोहल्ला खटिकान, वार्ड नंबर छह की सड़कों के हालात सुधारने के लिए नगरपालिका की ओर से योजना तैयार की जा चुकी है। ब्रह्मचारी रोड के नव निर्माण के लिए नगरपालिका की ओर से 25.71 लाख रुपये का बजट तैयार किया जा चुका है।

    शहर के मोहल्ला खटीकान से 11 हट्टा बाजार वाल्मीकि मंदिर होते हुए 300 मीटर सड़क के निर्माण के लिए 18.50 लाख रुपये का बजट तय किया गया है। इसके अलावा 35 लाख रुपये की लागत से रेलवे रोड के नव निर्माण कार्य का शुभारंभ किया जा चुका है।

    35 लाख रुपये की लागत से वार्ड नंबर सात की चार मुख्य सड़कों का निर्माण से पूर्व पुरानी टाइलों को उखाड़ना शुरू कर दिया है। वार्ड नंबर 13 से स्टेट हाईवे 148बी तक सड़क निर्माण पर 49 लाख रुपये का बजट तय कर काम युद्ध स्तर पर चल रहा है।

    सभी पांचों सड़कें शीघ्र ही बनाई जाएंगी। इन पर 1.80 करोड़ रुपये खर्च किए जाएगें। सड़के बनने से लोगों को राहत मिलेगी।

    रमेश सैनी, नपा प्रधान