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महेंद्रगढ़ डिस्ट्रीब्यूटरी की बदली तस्वीर, अब 100 की जगह 175 क्यूसेक पानी; 45 करोड़ से हुए बड़े काम

By Balwan Sharma Edited By: Anup Tiwari
Published: Wed, 23 Sep 2026 05:25 AM (IST)

महेंद्रगढ़ डिस्ट्रीब्यूटरी के पुनरोद्धार के बाद जल प्रवाह में ऐतिहासिक सुधार हुआ है, जो 100 क्यूसेक से बढ़कर औसतन 175 ...और पढ़ें

महेंद्रगढ़ डिस्ट्रीब्यूटरी में चल रहा पानी। जागरण

महेंद्रगढ़ डिस्ट्रीब्यूटरी में चल रहा पानी। जागरण

HighLights

  1. जल प्रवाह 100 क्यूसेक से बढ़कर 175 क्यूसेक हुआ।

  2. लगभग 45 करोड़ रुपये की लागत से हुआ पुनरोद्धार कार्य।

  3. पंप हाउसों का विस्तार और नए पुलों का निर्माण किया गया।

मोहनलाल अग्रवाल, महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ डिस्ट्रीब्यूटरी (किमी 0.000 से 24.920) पर जल संसाधन और सिंचाई विभाग (जवारलाल नेहरू कैनाल, सर्कल नारनौल) द्वारा करवाए गए पुनरोद्धार और पंप हाउसों के विस्तार कार्य के बाद जल प्रवाह में ऐतिहासिक सुधार दर्ज किया गया है।

पहले जहां नहर में औसतन 100 क्यूसेक पानी ही चल पाता था, वहीं अब सभी सुधार और क्षमता वृद्धि कार्यों के पूरा होने के बाद इस साल औसतन 175 क्यूसेक पानी चल रहा है। नहर की कुल क्षमता को बढ़ाकर अब 175 क्यूसेक कर दिया गया है।

💧 प्रमुख कार्य और मुख्य बिंदु

कुल लागत : लगभग 45 करोड़ (4469.00 लाख रुपये)

  • पंप हाउस और ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि: एमडी-1 से एमडी-6 तक नए वीटी (वर्टिकल टर्बाइन) एक्सियल फ्लो पंप, मोटर्स और 1000 केवीए तथा 630 केवीए के नए ट्रांसफार्मर स्थापित किए गए हैं।
  • पुलों और सड़कों का निर्माण: पांच नए पुलों का पुनर्निर्माण किया गया है और कनेक्टिंग रास्तों पर इंटरलाकिंग टाइल्स रोड का निर्माण कराया गया है।
  • जल कनेक्टिविटी: खरौली गांव के गाड़ली तालाब को जोड़ने के लिए एमडी-IV पंप हाउस से प्रेशराइज्ड पाइपलाइन बिछाई गई है।

📦 विस्तृत कार्य एवं बजट

🚧 डिस्ट्रीब्यूटरी का पुनरोद्धार और सड़कों का निर्माण 15.64 करोड़

महेंद्रगढ़ डिस्ट्रीब्यूटरी के किलोमीटर 0.000 से 24.920 तक नहर की क्षमता बढ़ाने, नहर पुनर्निर्माण, नए पुलों के निर्माण और पम्प हाउसों को जोड़ने वाली सड़कों पर इंटरलाकिंग टाइलें लगाने पर 15.64 करोड़ से अधिक खर्च किए जा रहे हैं।

⚙️ नए पम्प एवं आधुनिक उपकरण 9.21 करोड़

नारनौल मंडल के तहत पम्प हाउस एमडी-1 से एमडी-6 तक 10 क्यूसेक से 30 क्यूसेक क्षमता वाले नए वीटी एक्सियल फ्लो पम्प और मोटर स्थापित किए जा रहे हैं।

🏗️ पम्प हाउसों की क्षमता विस्तार और निर्माण 12.36 करोड़

पम्प हाउस एमडी-1 से एमडी-3 में अतिरिक्त बे (बे) के निर्माण तथा एमडी-4 से एमडी-6 के क्षमता विस्तार हेतु पम्प हाउसों के पुनर्निर्माण पर लगभग 12.36 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित है।

🌉 पुलों का पुनर्निर्माण 3.57 करोड़

महेंद्रगढ़ डिस्ट्रीब्यूटरी पर स्थित 5 जर्जर पुलों के नए सिरे से निर्माण के लिए 3.56 करोड़ से अधिक का प्रावधान किया गया है।

🚰 पाइपलाइन और तालाबों का जुड़ाव 51.43 लाख

गांव खरोली के जाड़ली तालाब को एमडी-IV पम्प हाउस से जोड़ने के लिए प्रेशराइज्ड पाइपलाइन बिछाई जाएगी, जिस पर 51.43 लाख खर्च होंगे।

सिंचाई विभाग का यह बहुआयामी प्रोजेक्ट न केवल नहर की अंतिम छोर (टेल) तक पानी पहुंचाने में मदद करेगा, बल्कि बिजली व तकनीकी बुनियादी ढांचे को भी मजबूत बनाएगा। इससे क्षेत्र के किसानों और ग्रामीणों को जल आपूर्ति में बड़ी राहत मिलेगी। यह कार्य स्थानीय विधायक कंवर सिंह यादव के प्रयासों से सिरे चढ़ सका है।

— नीतिन भार्गव
एक्सईएन, सिंचाई विभाग