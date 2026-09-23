महेंद्रगढ़ डिस्ट्रीब्यूटरी की बदली तस्वीर, अब 100 की जगह 175 क्यूसेक पानी; 45 करोड़ से हुए बड़े काम
महेंद्रगढ़ डिस्ट्रीब्यूटरी के पुनरोद्धार के बाद जल प्रवाह में ऐतिहासिक सुधार हुआ है, जो 100 क्यूसेक से बढ़कर औसतन 175 ...और पढ़ें
HighLights
जल प्रवाह 100 क्यूसेक से बढ़कर 175 क्यूसेक हुआ।
लगभग 45 करोड़ रुपये की लागत से हुआ पुनरोद्धार कार्य।
पंप हाउसों का विस्तार और नए पुलों का निर्माण किया गया।
मोहनलाल अग्रवाल, महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ डिस्ट्रीब्यूटरी (किमी 0.000 से 24.920) पर जल संसाधन और सिंचाई विभाग (जवारलाल नेहरू कैनाल, सर्कल नारनौल) द्वारा करवाए गए पुनरोद्धार और पंप हाउसों के विस्तार कार्य के बाद जल प्रवाह में ऐतिहासिक सुधार दर्ज किया गया है।
पहले जहां नहर में औसतन 100 क्यूसेक पानी ही चल पाता था, वहीं अब सभी सुधार और क्षमता वृद्धि कार्यों के पूरा होने के बाद इस साल औसतन 175 क्यूसेक पानी चल रहा है। नहर की कुल क्षमता को बढ़ाकर अब 175 क्यूसेक कर दिया गया है।