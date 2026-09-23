महेंद्रगढ़ डिस्ट्रीब्यूटरी की बदली तस्वीर, अब 100 की जगह 175 क्यूसेक पानी; 45 करोड़ से हुए बड़े काम

कुल लागत : लगभग 45 करोड़ (4469.00 लाख रुपये)

पंप हाउस और ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि: एमडी-1 से एमडी-6 तक नए वीटी (वर्टिकल टर्बाइन) एक्सियल फ्लो पंप, मोटर्स और 1000 केवीए तथा 630 केवीए के नए ट्रांसफार्मर स्थापित किए गए हैं।

एमडी-1 से एमडी-6 तक नए वीटी (वर्टिकल टर्बाइन) एक्सियल फ्लो पंप, मोटर्स और 1000 केवीए तथा 630 केवीए के नए ट्रांसफार्मर स्थापित किए गए हैं। पुलों और सड़कों का निर्माण: पांच नए पुलों का पुनर्निर्माण किया गया है और कनेक्टिंग रास्तों पर इंटरलाकिंग टाइल्स रोड का निर्माण कराया गया है।

पांच नए पुलों का पुनर्निर्माण किया गया है और कनेक्टिंग रास्तों पर इंटरलाकिंग टाइल्स रोड का निर्माण कराया गया है। जल कनेक्टिविटी: खरौली गांव के गाड़ली तालाब को जोड़ने के लिए एमडी-IV पंप हाउस से प्रेशराइज्ड पाइपलाइन बिछाई गई है।

📦 विस्तृत कार्य एवं बजट

🚧 डिस्ट्रीब्यूटरी का पुनरोद्धार और सड़कों का निर्माण 15.64 करोड़ महेंद्रगढ़ डिस्ट्रीब्यूटरी के किलोमीटर 0.000 से 24.920 तक नहर की क्षमता बढ़ाने, नहर पुनर्निर्माण, नए पुलों के निर्माण और पम्प हाउसों को जोड़ने वाली सड़कों पर इंटरलाकिंग टाइलें लगाने पर 15.64 करोड़ से अधिक खर्च किए जा रहे हैं।

⚙️ नए पम्प एवं आधुनिक उपकरण 9.21 करोड़ नारनौल मंडल के तहत पम्प हाउस एमडी-1 से एमडी-6 तक 10 क्यूसेक से 30 क्यूसेक क्षमता वाले नए वीटी एक्सियल फ्लो पम्प और मोटर स्थापित किए जा रहे हैं।

🏗️ पम्प हाउसों की क्षमता विस्तार और निर्माण 12.36 करोड़ पम्प हाउस एमडी-1 से एमडी-3 में अतिरिक्त बे (बे) के निर्माण तथा एमडी-4 से एमडी-6 के क्षमता विस्तार हेतु पम्प हाउसों के पुनर्निर्माण पर लगभग 12.36 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित है।

🌉 पुलों का पुनर्निर्माण 3.57 करोड़ महेंद्रगढ़ डिस्ट्रीब्यूटरी पर स्थित 5 जर्जर पुलों के नए सिरे से निर्माण के लिए 3.56 करोड़ से अधिक का प्रावधान किया गया है।

🚰 पाइपलाइन और तालाबों का जुड़ाव 51.43 लाख गांव खरोली के जाड़ली तालाब को एमडी-IV पम्प हाउस से जोड़ने के लिए प्रेशराइज्ड पाइपलाइन बिछाई जाएगी, जिस पर 51.43 लाख खर्च होंगे।