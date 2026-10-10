महेंद्रगढ़ वालों की बल्ले-बल्ले! डिपो को मिलीं 50 नई बसें; लोगों को मिलेगी बड़ी राहत

संवाद सहयोगी, महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ क्षेत्र के दैनिक यात्रियों और रोडवेज विभाग के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। महेंद्रगढ़ सब डिपो परिसर में ही जल्द ही रोडवेज बसों के लिए डीजल पंप की सुविधा चालू होने जा रही है।

वहीं सब डिपो को 50 नई बसें आंवटित की गई हैं। लंबे समय से एनओसी के अभाव में अटका यह प्रोजेक्ट अब धरातल पर उतरने लगा है। इसके तहत वर्कशाप परिसर में ईंधन टैंक (फ्यूल टैंक) को जमीन में दबाने का कार्य आधिकारिक रूप से शुरू कर दिया गया है।अभी तक महेंद्रगढ़ सब डिपो की बसों को ईंधन भरवाने के लिए विशेष तौर पर नारनौल डिपो तक जाना पड़ता था।

इससे न केवल चालकों का काफी अतिरिक्त समय बर्बाद होता था, बल्कि बेवजह ईंधन और विभागीय संसाधनों की भी खपत होती थी। महेंद्रगढ़ में ही इन-हाउस पंप शुरू होने से बसों का नारनौल चक्कर लगाने का झंझट पूरी तरह समाप्त हो जाएगा।

50 नई बसें आवंटित वहीं, हाल ही में नारनौल डिपो से ट्रांसफर होकर महेंद्रगढ़ सब डिपो को करीब 50 नई बसें आवंटित की गई हैं। इतनी बड़ी संख्या में नई बसों का बेड़ा शामिल होने के बाद रोजाना डीजल की व्यवस्था करना रोडवेज प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया था।