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त्योहारों पर यात्रियों को बड़ी राहत, मदार-नारनौल के बीच रोजाना चलेगी स्पेशल ट्रेन

By Vipin Kumar Edited By: Abhishek Tiwari
Updated: Mon, 17 Aug 2026 10:02 AM (IST)

उत्तर पश्चिम रेलवे ने त्योहारों पर यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए मदार-नारनौल के बीच प्रतिदिन स्पेशल रेलसेवा शुरू की है। यह ट्रेन 15 अगस्त से 24 सितंबर 2026 तक कुल 41 फेरे लगाएगी, जिससे यात्रियों को आवागमन में बड़ी राहत मिलेगी।

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HighLights

  1. मदार-नारनौल के बीच प्रतिदिन स्पेशल ट्रेन चलेगी।

  2. यह सेवा 15 अगस्त से 24 सितंबर 2026 तक।

  3. त्योहारों पर यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को राहत।

जागरण संवाददाता, नारनौल। त्योहारों के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे ने मदार-नारनौल-मदार के बीच प्रतिदिन स्पेशल रेलसेवा संचालित करने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन 15 अगस्त से 24 सितंबर 2026 तक कुल 41 ट्रिप करेगी।

मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन ने बताया कि गाड़ी संख्या 09639 मदार-नारनौल स्पेशल प्रतिदिन सुबह 4:30 बजे मदार से रवाना होकर 9:15 बजे नारनौल पहुंचेगी। वहीं गाड़ी संख्या 09640 नारनौल-मदार स्पेशल शाम 4:20 बजे नारनौल से रवाना होकर रात 10:35 बजे मदार पहुंचेगी।

दोनों दिशाओं में ट्रेन किशनगढ़, नरैना, फुलेरा, रेनवाल, बधाल, रींगस, श्रीमाधोपुर, कांवट, भागेगा, नीमकाथाना, मांवड़ा, डाबला और निजामपुर स्टेशनों पर ठहरेगी। स्पेशल ट्रेन में सात साधारण श्रेणी के कोच और दो गार्ड डिब्बों सहित कुल नौ डिब्बे होंगे। रेलवे के इस निर्णय से त्योहारों के दौरान यात्रियों को अतिरिक्त आवागमन सुविधा और सीटों की उपलब्धता मिल सकेगी।

रेलवे अधिकारियों का नागरिक अभिनंदन

दैनिक रेलयात्री जागरूक मंच, नारनौल-अटेली की ओर से रविवार को रेलवे स्टेशन पर नागरिक अभिनंदन, सम्मान समारोह एवं यात्री जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में यात्रियों को स्वच्छता, सुरक्षा और रेलवे नियमों के पालन के प्रति जागरूक किया गया।

मंच की ओर से स्टेशन अधीक्षक महावीर प्रसाद, निजामपुर स्टेशन सुपरिटेंडेंट जितेंद्र सिंह यादव, आरपीएफ थाना प्रभारी कैलाश चंद और जीआरपी थाना प्रभारी रमेश चंद का नागरिक अभिनंदन कर सम्मान किया गया। पदाधिकारियों ने कहा कि रेलवे प्रशासन, आरपीएफ और जीआरपी यात्रियों की सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

कार्यक्रम के दौरान मंच की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। पदाधिकारियों ने कहा कि संगठन दैनिक रेल यात्रियों की समस्याओं को रेलवे प्रशासन तक पहुंचाने के साथ यात्रियों को स्वच्छता, सुरक्षा और नियमों के प्रति जागरूक करेगा।

स्टेशन परिसर में स्वच्छता एवं रेलवे नियमों से संबंधित जागरूकता फ्लेक्स भी लगाया गया। मंच अध्यक्ष अशोक कटारिया ने कहा कि यात्रियों की समस्याओं को सकारात्मक तरीके से प्रशासन के समक्ष रखा जाएगा और बेहतर समन्वय से क्षेत्र के यात्रियों को सुविधाएं दिलाने का प्रयास होगा।