लाडो लक्ष्मी योजना का फ़ायदा उठाने के लिए 60 KM का चक्कर! कई परेशानियों का सामना कर रहीं बेटियां

मोहनलाल अग्रवाल, महेंद्रगढ़। जिले में लाडो लक्ष्मी योजना के लाभार्थियों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे वे इस ज़रूरी स्कीम का फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। इस स्कीम का मकसद गरीब और पिछड़े तबके की बेटियों को पैसे की मदद देना है, लेकिन कई कैंडिडेट अपने एप्लीकेशन में टेक्निकल और डॉक्यूमेंटेशन की दिक्कतों की वजह से इसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं।

फ़ैमिली ID और आधार कार्ड में गलतियों की दिक्कतें लाडो लक्ष्मी योजना का फ़ायदा उठाने के लिए, योग्य कैंडिडेट को फ़ैमिली ID और आधार कार्ड की ज़रूरत होती है, लेकिन कई मामलों में, इन डॉक्यूमेंट्स में गलत जानकारी या टेक्निकल कमियों की वजह से अप्लाई करने में दिक्कतें आ रही हैं। महेंद्रगढ़ की कमलेश कुमार नाम की एक महिला दो महीने से लाडो लक्ष्मी योजना का फ़ायदा नहीं उठा पा रही है, क्योंकि उसकी फ़ैमिली ID में शहर अटेली दिखाया गया है। कमलेश ने कई बार अधिकारियों से बात की है, लेकिन उसकी दिक्कत का हल नहीं हुआ है।

मीनू नाम की एक महिला भी इस स्कीम का फ़ायदा नहीं उठा पा रही है, क्योंकि अप्लाई करते समय उसका आधार कार्ड इनवैलिड दिखाया गया है। ऐसा ही एक और मामला सोनम नाम की एक महिला का है, जिसका एप्लीकेशन इसलिए रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि उसका आधार कार्ड इनवैलिड दिखाया गया था। इन दिक्कतों को हल करने के लिए कोई साफ़ गाइडेंस या मदद नहीं है, जिससे एलिजिबल परिवार परेशान हैं।

राशन कार्ड में बदलाव और इनकम बढ़ने से दिक्कतें कुछ कैंडिडेट को अपने राशन कार्ड कैंसिल होने की दिक्कत भी आ रही है, क्योंकि लाडो लक्ष्मी योजना में शामिल होने के बाद उनकी इनकम बढ़ गई है। अब, इनकम बढ़ने की वजह से उनके राशन कार्ड कैंसिल होने से उनके लिए बड़ी दिक्कत खड़ी हो गई है। गरीब परिवारों के लिए यह हालत और भी मुश्किल हो गई है।

फ़ैमिली ID में गलतियों की वजह से दिक्कतें कुछ परिवारों, जिनकी जॉइंट फ़ैमिली है, ने शुरू में सिर्फ़ एक फ़ैमिली ID बनाने का प्रोसेस अपनाया, जिससे वे इस स्कीम में शामिल नहीं हो पाए। क्योंकि फ़ैमिली ID में पूरे परिवार की इनकम जुड़ जाती है, इसलिए वे इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं हैं। जो गरीब परिवार किराए के मकान में रहते हैं, वे बिजली के बढ़े हुए बिल की वजह से स्कीम का फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं।

नारनौल ADC ऑफिस के चक्कर लगाने से परेशान एलिजिबल कैंडिडेट के लिए सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उन्हें अपनी फ़ैमिली ID में करेक्शन कराने के लिए नारनौल ADC ऑफ़िस जाना पड़ता है। महेंद्रगढ़ जिले से नारनौल तक का 50-60 किलोमीटर का सफर गरीब उम्मीदवारों के लिए एक बड़ी समस्या बन गया है।

इन लोगों को अपने डॉक्यूमेंट्स में करेक्शन कराने के लिए ADC ऑफिस के कई चक्कर लगाने पड़ते हैं, जिससे समय और पैसा दोनों बर्बाद होते हैं। लोगों ने मांग की है कि फैमिली ID करेक्शन की सुविधा महेंद्रगढ़ में ही उपलब्ध कराई जाए, ताकि उन्हें नारनौल न जाना पड़े। उन्होंने सरकार से यह भी अनुरोध किया है कि SDM ऑफिस को ऐसे कामों को संभालने के लिए और अधिकार दिए जाएं ताकि लोग अपनी समस्याओं को घर के पास ही सुलझा सकें।