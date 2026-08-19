नारनौल के कुलदीप यादव का कमाल, इटली में ट्रेनिंग के लिए हुआ चयन

जागरण संवाददाता, नारनौल। कौशल शिक्षा ने एक बार फिर अपनी ताकत साबित की है। आरोही माडल स्कूल, मंढ़ाणा के पूर्व विद्यार्थी कुलदीप यादव का इटली में प्रशिक्षण के लिए चयन हुआ है। कुलदीप की यह उपलब्धि न केवल उनके परिवार और विद्यालय के लिए गर्व का विषय है, बल्कि नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) से जुड़े विद्यार्थियों के लिए भी बड़ी प्रेरणा है।

कुलदीप ने विद्यालय में एनएसक्यूएफ-आटोमोबाइल ट्रेड से कौशल शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ वोकेशन (ऑटोमोबाइल) की पढ़ाई पूरी की। एनएसक्यूएफ से शुरू हुआ उनका सफर अब अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुंच गया है।

विदेशों में भी करियर के अवसर कुलदीप की सफलता बताती है कि यदि स्कूली स्तर पर कौशल शिक्षा को उच्च शिक्षा के साथ जोड़ा जाए तो विद्यार्थियों के लिए रोजगार के साथ-साथ विदेशों में भी करियर के अवसर खुल सकते हैं।